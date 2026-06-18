Neos fordern 24-Stunden-Öffnung für personallose Selbstbedienungsläden

Die Neos drängen auf die im Regierungsprogramm vereinbarte Ausnahme für digitale Selbstbedienungsläden aus dem Öffnungszeitengesetz. Diese soll rund um die Uhr geöffnet sein dürfen. Nach einem VfGH-Urteil mussten bereits mehrere Selbstbedienungsboxen schließen. Die Neos sehen in der Liberalisierung eine Chance für die Nahversorgung, während Gewerkschaft und Kirche dagegen sind.

Die Neos fordern eine rasche Umsetzung der im Regierungsprogramm vereinbarten Liberalisierung der Öffnungszeiten für Selbstbedienungsläden . Demnach sollten vollständig digitale oder während Randzeiten ohne angestelltes Personal betriebene Nahversorger aus dem Öffnungszeiten gesetz ausgenommen werden, um einen 24-Stunden-Betrieb zu ermöglichen.

Neos-Wirtschaftssprecher Markus Hofer kritisiert, dass ein personalloser Nahversorger nicht rund um die Uhr öffnen dürfe, sei " grenzt an einen Treppenwitz " und verweist auf die ländliche Versorgungslücken, die durch Selbstbedienungsboxen und Hybridmärkte geschlossen werden könnten. Die geplante Minimalvariante soll sowohl vollautomatisierte Selbstbedienungs-Boxen als auch Hybride ohne Verkaufspersonal in Randzeiten umfassen. Als positives Beispiel dient Bayern, das 2025 ein eigenes Ladenschlussgesetz verabschiedete und digitale, personallose Kleinstsupermärkte ausdrücklich erlaubt - auch an Sonn- und Feiertagen.

Die generelle Flexibilisierung der Öffnungszeiten im Handel stößt auf Widerstand von SPÖ, Gewerkschaft und Kirche. Derzeit finden keine Verhandlungen über die Umsetzung statt, obwohl die Neos eine schnelle Realisierung anmahnen. Hintergrund ist eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) Ende 2023, wonach begehbare Selbstbedienungscontainer ohne Verkaufspersonal unter das Ladenöffnungszeitengesetz fallen und daher nicht durchgehend geöffnet sein dürfen. Bisher durften solche Geschäfte maximal 72 Stunden pro Woche öffnen.

Nach diesem Urteil schloss Unimarkt im Frühjahr 2024 seine 17 Selbstbedienungsboxen. Billa stoppte die Expansion seiner " Billa Boxen " und betreibt derzeit lediglich vier Standorte in Wiener Neudorf, Vösendorf, Wien-Favoriten und nahe dem Salzburger Flughafen. Die Neos sehen darin einen Rückschritt für die digitale Nahversorgung und fordern nun eine gesetzliche Anpassung, um Innovationen im Einzelhandel nicht zu behindern. Die Diskussion über flexible Öffnungszeiten begleitet die österreichische Handelspolitik seit Jahren.

Während Befürworter wie die Neos auf mehr Kundennutze und Versorgungssicherheit - insbesondere im ländlichen Raum - verweisen, warnen Gewerkschaft und Kirche vor sozialen und gesundheitlichen Risiken durch mangelnde Erholungszeiten für Arbeitnehmer. Die Bayerische Regelung wird von den Neos als Beleg dafür angeführt, dass 24-Stunden-Öffnungen für personallose Geschäfte ohne negative Folgen möglich sind.

Ob die im Regierungsprogramm verankerte Minimalvariante tatsächlich bald umgesetzt wird, bleibt abzuwarten, da aktuelle Verhandlungen fehlen und die Koalitionspartner SPÖ und ÖVP in der Vergangenheit eher restriktive Positionen vertraten. Der Druck der Neos könnte jedoch zu einer frühen parlamentarischen Behandlung des Themas führen, sollte die Wirtschaftslobby weitere Forderungen nach Liberalisierung unterstützen





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