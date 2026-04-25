NEOS-Klubchef Yannick Shetty spricht über die Herausforderungen der Koalitionsverhandlungen mit ÖVP und SPÖ, insbesondere im Bereich der Sozialhilfe und Integration. Er betont die Notwendigkeit von Kompromissen und pragmatischen Lösungen, um die Ziele seiner Partei zu erreichen.

NEOS -Klubchef Yannick Shetty sieht in seiner Doppelrolle als Politik er und Fußballschiedsrichter Parallelen, insbesondere die Notwendigkeit von Geduld. Er betont die Wichtigkeit rascher Ergebnisse bei der Sozialhilfe reform und dem verpflichtenden Integration sjahr, wobei er die Notwendigkeit einer sozialen Absicherung ohne Anreiz zur Abhängigkeit hervorhebt.

Die SPÖ habe noch keine konkreten Vorstellungen zur Kindergrundsicherung dargelegt. Shetty kritisiert die aktuellen Budgetverhandlungen als schwieriger als in früheren Zeiten, plädiert aber für einen vertrauensvollen Umgang und Spielraum für Entlastungen. Er bemängelt die Fortführung von Förderungen wie der Klappradförderung und kritisiert die kurzfristige Bereitstellung von Mitteln für den Verein Zara. Hohe Lohnstückkosten belasten die Unternehmen, eine Senkung sei im Programm der NEOS vorgesehen.

Die Pensionsausgaben stellen den größten Budgetposten dar, und Shetty plädiert für eine Anpassung, beispielsweise durch ein höheres Antrittsalter, das aufgrund der demografischen Entwicklung unumgänglich sei. Er bedauert, dass eine Erhöhung des Antrittsalters bisher nicht mit den Koalitionspartnern umsetzbar war, sieht aber durch den Nachhaltigkeitsmechanismus und andere Reformen bereits einen Paradigmenwechsel erreicht. Die Verhandlungen gestalten sich komplex, wobei es darum geht, finanzielle Stabilität mit sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Entlastung zu verbinden.

Die Priorität liegt auf der Sicherung des Sozialsystems und der Schaffung von Anreizen zur Eigenverantwortung. Die Diskussion um die Kindergrundsicherung und die Integrationsmaßnahmen zeigt die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Koalition auf, wobei die NEOS auf eine pragmatische und zukunftsorientierte Lösung drängen. Die Kritik an bestehenden Förderprogrammen unterstreicht den Wunsch nach einer effizienteren Verwendung öffentlicher Mittel und einer stärkeren Fokussierung auf wesentliche Bereiche wie Bildung und soziale Sicherheit.

Die Notwendigkeit einer Reform des Pensionssystems wird als dringendes Problem erkannt, das langfristige Lösungen erfordert, um die finanzielle Stabilität des Staates zu gewährleisten





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