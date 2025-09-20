Neonazi-Szene in Österreich: Expansion, Gewalt und die Rolle alter Weinkeller

Die rechtsextreme Szene in Österreich wächst und verjüngt sich. Die Rolle von Gottfried Küssel, Gewaltbereitschaft und die Bedeutung von Immobilienkäufen in Niederösterreich werden beleuchtet. Wie gefährlich ist die Szene wirklich?

Die rechtsextreme Szene in Österreich erfährt einen spürbaren Aufschwung, einhergehend mit einem Anstieg an strafrechtlichen Handlungen. Dabei sind die führenden Köpfe der Bewegung zunehmend jünger und zeigen eine erhöhte Aggressivität.

Doch wie groß ist der tatsächliche Einfluss und welche Gefahren birgt diese Szene wirklich? Und inwiefern spielen alte Weinkeller in Niederösterreich eine Rolle in diesem Kontext? In der beschaulichen Ortschaft Wetzelsdorf, gelegen in Niederösterreich, reihen sich in einer malerischen Gasse Press- und Weinkeller aneinander. Viele der kleinen Häuser, geschmückt mit roten Ziegeldächern, weisen jedoch deutliche Zeichen der Verwahrlosung auf, mit unverputzten und bröckelnden Fassaden sowie alten Holztüren. Innerhalb der letzten fünf Jahre wurden jedoch mindestens zwei dieser Keller renoviert, was an der Fassade durch die Anbringung einer runden, weißen Vorrichtung, möglicherweise eine Videokamera, sowie durch den neu verputzten und weiß gestrichenen Anstrich der Hauswand erkennbar ist. Bemerkenswert ist der Zusammenhang zwischen diesen idyllischen Weinkellern und einer der prominentesten Neonazis Österreichs, Gottfried Küssel. Küssel erwarb in den Jahren 2019 und 2021 eigenhändig zwei dieser Keller. Die entsprechenden Kaufverträge sowie die genauen Adressen der Liegenschaften liegen vor, wobei Küssel insgesamt 7000 Euro für die Grundstücke in der kleinen Gemeinde ausgab. Was Küssel mit diesen Kellern beabsichtigt, bleibt weiterhin unklar. Auf eine entsprechende Anfrage von profil, wie Küssel die Keller nutzt, reagierte Michael Dohr, Küssels langjähriger Anwalt, nicht. Es wird vermutet, dass die Anhänger Küssels in dieser Gasse noch weitere Immobilien besitzen. Laut einem Eintrag auf der Plattform „Stoppt die Rechten“ soll Küssel im Herbst 2019 über eine Mittelsperson weitere Keller in Wetzelsdorf von der Gemeinde Poysdorf erworben haben. Die Gemeinde Poysdorf konnte diese Information mangels detaillierter Angaben auf Anfrage von profil nicht bestätigen. Der unmittelbare Zusammenhang zwischen den von Küssel erworbenen Kellern und den Hausdurchsuchungen, die am 9. September stattfanden, ist vorerst nicht offensichtlich. Exklusive Informationen, die profil vorliegen, enthüllen jedoch, dass im Zuge von Ermittlungen neun Keller in Wetzelsdorf durchsucht wurden, von denen vier in Verbindung zu Gottfried Küssel stehen. Der Zeitpunkt der Durchsuchungen wurde auf Nachfrage nicht bekanntgegeben. Die Behörden gehen von einem möglichen Neonazi-Nest in der kleinen Gemeinde nördlich von Wien aus. Im Gegensatz dazu steht die Aussage von Dohr, Küssels Anwalt, wonach der Erwerb der Keller ausschließlich Privatsache seines Mandanten sei und in keinem Zusammenhang mit den aktuellen Ermittlungen oder den jüngsten Hausdurchsuchungen stehe.\Unabhängig davon ist die Feststellung zu treffen, dass die rechtsextreme Szene weiterhin wächst und sich nicht nur im Grundbuch dokumentiert. Diese Bewegung ist in diversen Gruppierungen organisiert, wobei Neonazi Küssel als einer der bekanntesten Akteure gilt. Der heute 67-jährige Küssel ist seit Jahrzehnten in der Neonazi-Szene aktiv und wird von Szenebeobachtern als einflussreicher Ideologe wahrgenommen. Er hat eine prägende Wirkung auf viele, einschließlich jener, die sich inzwischen von ihm distanziert haben, ausgeübt. Küssel war der Gründer der „Volkstreue außerparlamentarischen Opposition“ (VAPO) und wirkte an der Website „Alpen-Donau.info“ mit, auf der rechtsextremes und neonazistisches Gedankengut verbreitet wurde. Ob es Zufall ist oder nicht: Der Name der Website trug die Initialen ADI, ein in rechtsextremen Kreisen gebräuchlicher Spitzname für Adolf Hitler. Die ehemaligen Betreiber von „Alpen-Donau.info“ sollen bis heute zum engsten Kreis um Küssel gehören und sind teilweise Mitglieder der Ferialverbindung Imperia Wien. Nach dem Einschreiten der Behörden wurde die Plattform „Alpen-Donau.info“ im Jahr 2014 offline genommen. Ein Jahr später entstand die Website „Unwiderstehlich“, die laut Medienberichten von ehemaligen Weggefährten Küssels unterstützt wird und immer noch online ist. Auf dieser Plattform, die hauptsächlich zur Verbreitung ideologischer Inhalte dient, finden sich Texte über Widerstand, das Verbotsgesetz sowie Buchrezensionen rechtsextremer Publikationen.\Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der Nachwuchs der Szene hochaktiv ist und eine ideologische Festigung aufweist, die derjenigen Küssels ähnelt. Auf den ersten Blick präsentiert sich die „Tanzbrigade“ als Musik-Kollektiv, dessen Techno-Musik unter anderem auf Youtube veröffentlicht wird. Doch handelt es sich um eine neofaschistische Gruppierung, der eine hohe Gewaltbereitschaft zugesprochen wird. Hier wird die Verbindung zwischen der Neonazi- und der Hooligan-Szene deutlich: Der Telegram-Kanal „Regel 17: Auswärts ist man asozial“, der von der „Tanzbrigade“ geführt wird, ist eine Hooligan-Gruppe, dessen Inhalte ebenfalls von neonazistischem Gedankengut geprägt sind. Noch jünger in der Neonazi-Szene ist die „Division Wien“, eine weitere faschistische Gruppierung, deren Mitglieder hauptsächlich aus jungen Männern und Jugendlichen bestehen, wobei die jüngsten gerade einmal 13 Jahre alt sind. Diese betätigen sich im Kampfsport und filmen ihre Trainings oder das Sprayen von Graffiti. Szene-Experten zufolge ist die Gewaltbereitschaft innerhalb der „Division Wien“ sehr hoch, was vor allem auf das junge Alter der Mitglieder zurückzuführen ist, die sich beweisen wollen. Die Verjüngung der Szene wird auch mit der Corona-Pandemie in Verbindung gebracht, die als Katalysator für die rechtsextreme Szene wirkte. Diese Entwicklung unterstreicht die Notwendigkeit einer genauen Beobachtung und Analyse der aktuellen Tendenzen, um adäquate Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung des Rechtsextremismus zu ergreifen. Die zunehmende Radikalisierung und Vernetzung dieser Gruppen stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie und die gesellschaftliche Stabilität dar. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, die Strukturen, Ideologien und Aktivitäten dieser Szenen zu verstehen, um effektive Gegenstrategien entwickeln zu können





