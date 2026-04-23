Nemak-Schließung in Herzogenburg: 330 Arbeitsplätze in Gefahr

Die plötzliche Schließung des Automobilzulieferers Nemak in Herzogenburg bedroht die Arbeitsplätze von 330 Mitarbeitern. Ein Sozialplan soll nun ausgehandelt werden, um die Folgen für die Betroffenen abzumildern. Die Schließung wirft Fragen nach der Zukunft des Industriestandorts Niederösterreich auf.

Die Schließung des Automobilzulieferers Nemak in Herzogenburg stellt für 330 Beschäftigte einen schweren Schlag dar. Nach der unerwarteten Entscheidung, den Standort zu schließen, bangen die Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze und Zukunftsperspektiven.

Betriebsrat und Geschäftsführung haben sich nun an den Verhandlungstisch gesetzt, um einen Sozialplan für die Betroffenen zu erarbeiten. Die Verunsicherung unter den Mitarbeitern ist groß, viele sprechen von finanziellen Sorgen und ungewisser Zukunft. Einige Mitarbeiter stehen kurz vor dem Renteneintritt, während andere noch am Anfang ihrer Karriere stehen und sich um ihre Familien sorgen. Die Gründe für die Schließung liegen laut Unternehmensführung in der allgemeinen Schwäche der Automobilindustrie, Standortnachteilen, gestiegenen Energie- und Personalkosten sowie der fehlenden wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Standorts.

Man wolle die Mitarbeiter bestmöglich unterstützen, insbesondere bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen und der Übernahme von Lehrlingen durch andere Betriebe. Die Schließung hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Gemeinde Herzogenburg, die Einnahmeverluste aus der Kommunalsteuer zu verzeichnen hat und mit den sozialen Folgen für die betroffenen Familien konfrontiert ist. Bürgermeister Christoph Artner betont die lange Tradition der Beschäftigung in der Region und die Notwendigkeit, Lösungen für die Mitarbeiter zu finden. Die politische Reaktion auf die Schließung ist gespalten.

Während die SPÖ die schwarz-blaue Landeskoalition für Untätigkeit kritisiert und die Einführung eines Industriefonds fordert, um Unternehmen bei der Umstellung auf zukunftsfähige Produktionsweisen zu unterstützen, weist der LH-Stellvertreter Udo Landbauer politische Schuldzuweisungen zurück und betont die Notwendigkeit von Respekt, Sicherheit und Perspektiven für die betroffenen Arbeitnehmer. Die Situation in Herzogenburg verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen die Automobilindustrie und die damit verbundenen Arbeitsplätze in Europa stehen.

Die Verhandlungen über den Sozialplan werden entscheidend sein, um die Folgen der Schließung für die Mitarbeiter und die Region abzumildern. Es ist eine Zeit großer Unsicherheit und Sorge für die betroffenen Familien, die nun mit ihrer beruflichen Zukunft ringen





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