Der frühere Studentenführer Nelson Wong erhielt im Rahmen des nationalen Sicherheitsgesetzes zehn Jahre Haft. Die Verurteilung festigt die politische Kontrolle Pekings in der Sonderverwaltungszone.

Der ehemalige Hongkonger Studentenführer Nelson Wong wurde in einem weiteren Gerichtsverfahren zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Entscheidung fällt im Kontext der nationalen Sicherheit, die die Sonderverwaltungszone seit 2020 prägt und pro-demokratische Aktivitäten stark einschränkt.

Details zum Schuldeingeständnis und Anklagepunkt

Nelson Wong bekannte sich im September dieses Jahres schuldig. Der Vorwurf der Verschwörung mit ausländischen Kräften gilt als zentraler Punkt der Anklage. Diese Handlung wurde als Gefährdung der nationalen Sicherheit gewertet. Das Urteil bekräftigt die strikte Anwendung des Sicherheitsgesetzes durch die Justizbehörden in Hongkong.

Also read 20 Jahre statt lebenslange Haft für Mord an Jennifer S.

Kontext der Hongkong 47 und frühere Urteile

Es handelt sich um das zweite Verfahren gegen Wong unter dem nationalen Sicherheitsgesetz. Dieses Gesetz wurde von der chinesischen Zentralregierung in Peking im Jahr 2020 verabschiedet. Der Hintergrund waren breite Protestwellen in der Region, die für mehr Demokratie und freie Wahlen demonstrierten. Wong sitzt seit November 2020 in Untersuchungshaft, was verschiedene Verfahren betraf.

Internationale Bekanntheit und die Regenschirmbewegung

Der frühere Aktivista ist international als eine der führenden Figuren der sogenannten Regenschirmbewegung von 2014 bekannt. Diese Bewegung setzte sich aktiv für freie und faire Wahlen in Hongkong ein. Seine Rolle in dieser historischen Phase sicherte ihm eine hohe Sichtbarkeit in den globalen Medien und unter Menschenrechtsorganisationen.

Advertisement

Rechenbeispiel zur Haftdauer und Freilassung

Im November 2024 wurde Wong im prominenten Prozess gegen die Gruppe Hongkong 47 zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Die aktuelle Zehnjahresstrafe wird nun dazu addiert. Nach aktuellen Berechnungen der Justiz wird Nelson Wong voraussichtlich erst Ende 2036 freikommen können. Diese lange Gesamthaftdauer unterstreicht die Härte der neuen Urteile.

Reaktionen und Verurteilung prominenter Aktivisten

Menschenrechtsorganisationen werfen den Behörden vor, das Sicherheitsgesetz instrumentalisierten. Ziel sei es, die pro-demokratische Opposition systematisch zum Schweigen zu bringen. Auch andere prominente Vertreter der Bewegung wurden bereits bestraft. So erhielt der frühere Medienunternehmer Jimmy Lai im Februar eine Haftstrafe von zwanzig Jahren. Diese Fälle zeigen die konsequente Durchsetzung der neuen Rechtslage.