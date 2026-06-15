Nelio Biedermann mit Lázár erstmals in Graz - Jungstar begeistert mit historischem Welterfolg

Der 22‑jährige Schweizer Schriftsteller Nelio Biedermann feiert mit seinem historischen Roman Lázár internationalen Durchbruch und liest erstmals in Graz. Der Roman, basierend auf der Familiengeschichte ungarischer Adliger, verknüpft Monarchie‑Ende, Nazizeit und Sowjet‑Diktat und hat bereits in über dreißig Ländern Auflagen erhalten. Die Lesung im Literaturhaus Graz ist ein Zeichen dafür, wie junge Autoren Social Media und BookTok nutzen, um den literarischen Markt zu verändern.

Im zarten Alter von zweiundzwanzig Jahren hat der Schweizer Schriftsteller Nelio Biedermann mit seinem historischen Roman Lázár einen globalen Durchbruch erzielt und steht nun vor dem ersten Auftritt in Graz.

Geboren 2003 in der Schweiz, entwickelte er erst während der Corona‑Pandemie eine Leidenschaft für das Schreiben. Mit neunzehn veröffentlichte er im kleinen Zürcher Verlag seinen Debütroman Anton will bleiben, der zunächst kaum Beachtung fand. Der eigentliche Durchbruch gelang ihm, als er die Geschichte seiner eigenen Familie bearbeitete: seine Vorfahren waren ungarische Adelige, die in den 1950er‑Jahren nach der kommunistischen Machtergreifung in die Schweiz flüchteten.

Diese familiären Erinnerungen formten den Kern von Lázár, einem epischen Werk, das den Glanz und den Fall einer Monarchie, die Schrecken der Nazizeit und das erstickende Sowjet‑Diktat miteinander verknüpft. Durch die geschickte Verwebung persönlicher Historie mit breiteren politischen Ereignissen schuf Biedermann ein narratives Panorama, das sowohl tief emotional als auch historisch eindringlich ist. Der Erfolg des Romans ließ die Verlagswelt in Aufruhr geraten.

Sieben deutsche Verlage lieferten sich ein intensives Bietergefecht um die Rechte, wobei Rowohlt schließlich einen sechs‑stelligen Vorschuss zusicherte. Noch bevor die deutsche Ausgabe 2025 erschien, war Lázár bereits in zwanzig Ländern erhältlich - mittlerweile zählen es bereits dreißig Länder. Der rasante Absatz machte Nelio Biedermann zum neuen Jungstar der deutschsprachigen Literaturszene. Neben seinem erzählerischen Talent verdankt er seinen Durchbruch auch einem klugen Umgang mit modernen Kommunikationskanälen.

Er nutzt Social Media und insbesondere die BookTok‑Community gezielt, um junge Leser zu erreichen, während er zugleich ein literarisches Erbe pflegt, das von Klassikern wie Joseph Roth und Thomas Mann inspiriert ist. Sein Stil verbindet Moderne, Bildhaftigkeit, poetische Raffinesse und unterschwelligen Humor, wodurch er ein breites Publikum von Jugendlichen bis zu älteren Literaturkennern anspricht. Am kommenden Donnerstag eröffnet Biedermann im Literaturhaus Graz die Bühne für die deutschsprachige Lesung von Lázár.

Der Auftakt ist um neunzehn Uhr geplant, und es sind noch Restkarten verfügbar. Die Veranstaltung verspricht nicht nur einen Einblick in das Werk, das bereits als Welthit gilt, sondern auch die Möglichkeit, den Autor persönlich kennenzulernen und über die Entstehungsgeschichte zu sprechen. Das Event soll zudem zeigen, wie junge Autoren den Literaturmarkt neu gestalten können, indem sie digitale Plattformen nutzen und gleichzeitig ein tiefes historisches Bewusstsein in ihre Erzählungen einfließen lassen.

Für alle, die an zeitgenössischer Literatur, Geschichte und der Zukunft des Buchhandels interessiert sind, ist dies ein Höhepunkt, den man nicht verpassen sollte





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