Neandertaler-Erbe: Wie unsere Vorfahren in uns weiterleben und warum sie ausstarben

Neue Forschungsergebnisse enthüllen, wie Neandertaler-DNA in modernen Menschen verankert ist und beleuchten die Gründe für das Aussterben unserer urzeitlichen Verwandten. Genanalysen und archäologische Funde liefern aufschlussreiche Erkenntnisse über das Liebesleben und das Schicksal der Neandertaler.

Die Neandertaler sind nicht verschwunden, sondern leben in uns weiter. Obwohl keine lebenden Exemplare unserer ausgestorbenen Verwandten mehr umherstreifen, so schlummert ihr genetisches Erbe in allen modernen Menschen außerhalb Afrikas: etwa ein bis zwei Prozent Neandertaler - DNA im Genom. Diese genetischen Überbleibsel haben bis in die Gegenwart hinein Auswirkungen, sie beeinflussen das Immunsystem und den Stoffwechsel.

Wie diese Gene in unser Erbgut gelangten, ist durch Genom-Analysen bewiesen: durch sexuelle Beziehungen. Die beiden Menschenarten paarten sich in verschiedenen Epochen und Regionen. Forschende haben kürzlich die wahrscheinlichen Rollen bei diesem Gentransfer untersucht. Meist waren Neandertaler-Männer mit Frauen des Homo sapiens intim. Dieses Wissen verdanken wir hochsensitiver Genanalytik, die Proben moderner Menschen mit DNA-Funden von Neandertalern vergleicht.

Der Schlüssel zu den jüngsten Erkenntnissen lag auf dem X-Chromosom: Da Frauen zwei X-Chromosomen haben und Männer nur eines, offenbarte die Menge an Neandertaler-DNA auf dem X-Chromosom moderner Menschen die Geschlechterverteilung. Die Studie ist eine von vielen, die unser Wissen über unsere urzeitlichen Cousins erweitern. In den letzten Wochen sind zahlreiche neue Arbeiten über die Neandertaler erschienen, die vor 400.000 bis etwa 40.000 Jahren Europa und Teile Südwest- und Zentralasiens bewohnten – und damit länger existierten als der moderne Mensch.

Längst ist klar, dass der Neandertaler keineswegs ein primitiver Urmensch war, zu ungeschickt und beschränkt für ein erfolgreiches Überleben. Neue Entdeckungen geben Einblicke in sein Leben, Werkzeuggebrauch, Ernährung, Medizin, Kunst und Kommunikation. Gleichzeitig liefern sie Erklärungsansätze, warum die Menschenart, die parallel zum Homo sapiens existierte, letztendlich unterging. Diese Frage wird seit Langem leidenschaftlich diskutiert. Warum verschwanden die Neandertaler, die Europa über lange Zeiträume dominierten und allen Widrigkeiten trotzten, relativ plötzlich?

Waren Klimakatastrophen verantwortlich? Oder war es die Konkurrenz durch den Homo sapiens, der vor rund 45.000 Jahren nach Europa kam? Waren die Neandertaler dem modernen Menschen, seiner Technologie und sozialen Organisation unterlegen? Zwei neue Studien, die Ende März veröffentlicht wurden, liefern nun Hinweise, die das Aussterben der Neandertaler erklären könnten. Beide basieren auf genetischen Untersuchungen winziger Fundstücke, darunter ein 2,5 Zentimeter langer Knochensplitter.

Dieser stammt aus der Denisova-Höhle in Sibirien, die an eine weitere ausgestorbene Menschenart erinnert: die Denisova-Menschen. Letztere lebten vor rund 100.000 Jahren in der Höhle, ebenso wie Neandertaler. Die Studien zeigen ein Szenario, in dem eine Verkettung von Umständen den Niedergang der Neandertaler auslöste. Eine der Arbeiten verglich Knochenreste aus der Denisova-Höhle mit jüngeren Funden aus Kroatien und entdeckte dramatische genetische Veränderungen.

Inzucht war ein charakteristisches Merkmal, die Fortpflanzung fand in kleinen, isolierten Gruppen mit wenigen Dutzend nahen Verwandten statt. Die Folge waren gehäufte Mutationen, viele davon nachteilig. Der hohe Grad an Inzucht deutet auf eine geringe Auswahl an Sexualpartnern hin. Die Gesamtpopulation der Neandertaler, die wohl nie mehr als 100.000 Individuen umfasste, schrumpfte im Laufe der Zeit auf einige Tausend – verteilt über den Kontinent.

Die zweite Studie, basierend auf archäologischen und genetischen Funden, stützt die Annahme, dass die Situation für Europas Frühmenschen vor etwa 75.000 bis 60.000 Jahren prekär war. Sie zeigt, dass die Neandertaler von erheblichen Umweltveränderungen betroffen waren, verbunden mit einer bereits begrenzten genetischen Vielfalt, was ihre Fähigkeit zur Anpassung an veränderte Bedingungen zusätzlich einschränkte. Der Einzug des Homo sapiens in Europa verstärkte diese Herausforderungen noch, da der moderne Mensch nicht nur eine andere Lebensweise pflegte, sondern auch über überlegene Technologien und soziale Strukturen verfügte, was zu einem zunehmenden Wettbewerb um Ressourcen führte.

Dieser Wettbewerb führte vermutlich zu einer Abwanderung, welche die genetische Vielfalt weiter verringerte und letztendlich zum Aussterben der Neandertaler beitrug.





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