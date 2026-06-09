NBA-Finale: Knicks unterliegen Spurs in umstrittenem Heimspiel - Wembanyama brilliert

Die New York Knicks verlieren das dritte NBA-Finalspiel gegen die San Antonio Spurs zu Hause. Die Partie war durch die Anwesenheit von Donald Trump geprägt, der Buhrufe erntete. Victor Wembanyama führt die Spurs mit 32 Punkten zum Sieg, die Serie steht nun 2:1.

In einem emotional aufgeladenen und enttäuschenden Spiel für die Gastgeber haben die New York Knicks im dritten Spiel der NBA - Finals erie gegen die San Antonio Spurs eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen.

Das Spiel, das im historischen Madison Square Garden stattfand, war von besonderer Brisanz, da es das erste Final-Heimspiel der Knicks seit 27 Jahren war und zudem der ehemalige und wiedergewählte US-Präsident Donald Trump als Gast erwartet wurde. Die Mannschaft aus San Antonio sicherte sich mit einem hart umkämpften 115:111-Sieg einen wichtigen Auswärtserfolg und führt damit in der Best-of-seven-Serie nun mit 2:1.

Für die Knicks bedeutet diese Niederlage einen schweren Rückschlag auf dem Weg zu ihrem dritten NBA-Meisterschaftstitel, den sie seit 1973 nicht mehr gewonnen haben. Victor Wembanyama, der französische Jungstar der Spurs, der in den ersten beiden Finalspielen noch etwas unter seinen Möglichkeiten geblieben war, dominierte dieses entscheidende Spiel mit einer herausragenden Leistung. Er erzielte 32 Punkte und war der zentrale Spielmacher seiner Mannschaft.

Aufseiten der Knicks konnte Jalen Brunson mit同样 beeindruckenden 32 Punkten auf sich aufmerksam machen, was jedoch nicht zum Sieg reichte. Der deutsche Center Ariel Hukporti, der in den vorherigen beiden Spielen nicht eingesetzt worden war, blieb auch in diesem dritten Spiel ohne Einsatzzeit für New York. Die Stimmung im Madison Square Garden war von Beginn an angespannt und politisch aufgeladen, was primär auf die Anwesenheit von Donald Trump zurückzuführen war. Der Knicks-Besitzer James Dolan hatte den Politiker eingeladen.

Im Vorfeld waren die Sicherheitsvorkehrungen massiv verschärft worden. Ein weitreichendes Sicherheitsgebiet erstreckte sich über mehrere Häuserblocks rund um die Arena, das für Fans ohne Eintrittskarte gesperrt war. Die traditionelle öffentliche Watchparty vor der Halle wurde abrupt abgesagt. Während der Nationalhymne wurde Trump, der das Spiel aus einer Loge im MSG verfolgte, auf den Videoleinwänden gezeigt, woraufhin Buhrufe durch das Stadion hallten.

Auch außerhalb der Arena kam es zu Protesten; einige Demonstranten hielten Schilder mit der Aufschrift "Trump muss weg" hoch, als die Autokolonne des Präsidenten eintraf. Nach dem Spiel betonte Victor Wembanyama in seinen 22 Jahren die Wichtigkeit des Sieges für das junge Spurs-Team.

"Wir haben getan, was wir tun mussten, aber die Arbeit ist noch lange nicht erledigt", sagte der Franzose. Das Erfolgsrezept für den wichtigen Auswärtssieg sei einfach gewesen: "Weniger Fehler, mehr Kontrolle. Es sind die Kleinigkeiten. Wir sind konzentrierter aufgetreten.

" Dies spiegelt die Disziplin und Spielintelligenz wider, die San Antonio in diesem Spiel gezeigt hat, während die Knicks, angetrieben von der Heimpublikum-Dynamik und den außergewöhnlichen Umständen, ihre Chancen nicht konsequent nutzen konnten. Das vierte Spiel der Serie findet am Mittwoch erneut in New York statt, und die Knicks müssen schnellstmöglich ihre Fehler analysieren und die Serie ausgleichen, um ihre Meisterschaftsträume am Leben zu erhalten





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