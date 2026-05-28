Das Parlament von Nauru hat beschlossen, den offiziellen Staatsnamen von 'Nauru' in 'Naoero' zu ändern. Dieser Name sei von den Einwohnern bereits seit jeher verwendet worden, erklärt die Regierung. Jetzt soll ein nationales Referendum das Verfahren abschließen.

Der Pazifikstaat Nauru will seinen Namen ändern. Das Parlament hat beschlossen, den offiziellen Staatsnamen von ' Nauru ' in ' Naoero ' zu ändern. Dieser Name sei von den Einwohnern bereits seit jeher verwendet worden, erklärt die Regierung.

Der Name 'Nauru' sei entstanden, weil Europäer den Originalnamen nicht richtig aussprechen konnten. Jetzt soll ein nationales Referendum das Verfahren abschließen. Die Diskussion über den Namen führt zurück in die koloniale Vergangenheit der Insel. Nauru war einst Teil des deutschen Kolonialreichs.

Danach wurde Nauru von Australien im Auftrag des Völkerbunds verwaltet. Im Zweiten Weltkrieg besetzte Japan die Insel, danach übernahm erneut Australien die Kontrolle. Über Jahrzehnte bestimmten andere Mächte über die kleine Insel - selbst darüber, wie ihr Name international geschrieben und ausgesprochen wurde. Präsident David Adeang brachte den Vorschlag im Jänner ins Parlament ein und formulierte es klar: 'Diese Änderung soll das Erbe, die Sprache und die Identität unserer Nation treuer ehren.

' Alle 16 anwesenden Abgeordneten stimmten zu. Das Wort 'Naoero' wird etwa 'nah-oh-EH-roh' ausgesprochen - kein unüberwindlicher Zungenbrecher, aber offenbar schwierig genug, um es vor über 130 Jahren einfach abzuschleifen. Für viele Staaten ist eine Umbenennung deshalb weit mehr als eine sprachliche Korrektur - sie wird zur Frage nationaler Selbstbestimmung. Nauru steht mit diesem Schritt auch nicht allein da.

Immer wieder haben Staaten nach der Unabhängigkeit oder politischen Umbrüchen ihre Namen angepasst, um koloniale oder fremdbestimmte Bezeichnungen hinter sich zu lassen: Aus Ceylon wurde Sri Lanka, aus Swasiland Eswatini, und die Türkei besteht international inzwischen auf 'Türkiye'. Derek Alderman, Geografieprofessor an der University of Tennessee, erklärte dazu gegenüber der 'New York Times', die ebenfalls über die geplante Namensänderung berichtete: 'Namen sind eine zentrale Quelle nationalen Stolzes.

Umbenennungen können ein Weg sein, die eigene Legitimität, Geschichte und Kultur auf der Weltbühne neu zu behaupten.

' Dass Identität in Nauru ein besonders sensibles Thema ist, hat auch mit der wirtschaftlichen Geschichte des Landes zu tun. Im 20. Jahrhundert wurde der winzige Staat durch Phosphatabbau zeitweise enorm reich. Der Rohstoff, wichtig für Düngemittel, machte Nauru in den 1970er Jahren gemessen am Pro-Kopf-Einkommen zu einem der wohlhabendsten Länder der Welt.

Der Reichtum hielt jedoch nicht lange. Die Phosphatvorkommen wurden ausgebeutet, große Teile der Insel verwandelten sich in eine zerklüftete, kaum nutzbare Landschaft. Das Geld versickerte, die wirtschaftliche Grundlage verschwand. Heute ist Nauru stark von Importen abhängig - selbst bei Lebensmitteln und Trinkwasser.

Die Geschichte des Landes gilt vielen als warnendes Beispiel für die Risiken einseitiger Rohstoffabhängigkeit. Die Debatte über die Umbenennung wird inzwischen nicht nur politisch, sondern auch im Internet geführt. In sozialen Medien schreibt ein Nutzer, die Regierung müsse nun wohl sämtliches Briefpapier austauschen - 'ein enormer Aufwand'. Darauf antwortet jemand knapp: 'Gut angelegtes Geld, während der Meeresspiegel steigt.

' Ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Nauru liegt nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Ob sich 'Naoero' international durchsetzen wird, bleibt offen. Die Beispiele 'Türkiye' oder 'Eswatini' zeigen, dass neue - oder alte - Staatsnamen oft Jahrzehnte brauchen, bis sie weltweit selbstverständlich verwendet werden





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