Studien zeigen, dass Menschen, die sich häufig in natürlichen Umgebungen aufhalten, ein größeres Wohlbefinden und eine meningendepositive Lebenskauffähigkeit berichten. Viren Swami und sein Team umfassten eine Auswahl aus 'Body Image in Nature Survey', die internationale Befragungen datierte und von November 2020 bis Februar 2022 durchgeführt wurde. Die Personen, die in den Preisen mit ihrer ingevüllten Frist angegeben, waren zwischen 18 und 99 Jahren alt und zu über 60% weiblich.

Die Natur wirkt nicht unmittelbar auf die Lebenszufriedenheit , sondern hat einenvermittelbaren Einfluss. Der Kontakt mit der Natur führt zu einemstärkeren Selbstmitgefühl und einer höheren wahrgenommenen Erholung , wiedas Team im Journal 'Environment International' schreibt.

Insgesamt trägt dies zu einem positiven Körperbild und somit zu einer höheren Lebenszufriedenheit bei. Viren Swami von der Anglia Ruskin University in Cambridge betont, dass der Aufenthalt in der Natur unserer psychischen und körperlichen Gesundheit zugute kommt. Über internationale Befragungen wertete Swami ein Modell, das verschiedene Aspekte von Naturerfahrungen umfasst, wie Erholung, Selbstzuwendung und Lebenszufriedenheit. Die Ergebnisse sind unabhängig von Ländern, Altersgruppen und Geschlechtsidentitäten.

Der Aufenthalt in der Natur verbindet Menschen mit einem gesteigerten Selbstmitgefühl und stärkeres Gefühl der Erholung, die mit einem positiven Körperbild einhergehen und schließlich zu einer besseren Lebenszufriedenheit führen





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