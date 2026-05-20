NATO-Kampfjets alarmiert, Drohne in Luftraum Litaus gefilmt

Nach Medienberichten wurde die Staatsspitze in Schutzräume gebracht, nachdem ein mutmaßliches Flugobjekt aus Richtung Belarus dem baltischen EU- und NATO-Land näherte. Der Luftraum über dem Flughafen wurde gesperrt und der Zugverkehr ausgesetzt. Es gab Entwarnung und später Alarm, der Alarm wurde nach einer halben Stunde aufgehoben.

Auch die Staatsspitze wurde nach Medienberichten in Schutzräume gebracht. Der Luftraum über dem Flughafen wurde gesperrt und auch der Zugverkehr zwischenzeitlich ausgesetzt. Später wurde Entwarnung gegeben und der Alarm für Vilnius nach einer halben Stunde aufgehoben.

Die Herkunft des Fluggeräts war zunächst unklar. Zuvor hatten die litauischen Streitkräfte die Bevölkerung über eine mögliche Bedrohungslage durch eine Drohne im Osten des Landes informiert. Demnach wurde in Grenznähe ein mutmaßliches Flugobjekt gesichtet, das sich aus Richtung Belarus dem baltischen EU- und NATO-Land näherte. NATO-Kampfjets seien alarmiert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius ohne nähere Angaben mit.

Vilnius befindet sich rund 30 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. In der Region kommt es vor dem Hintergrund ukrainischer Angriffe auf Russland immer wieder zu Verletzungen des Luftraums. Im Zuge des Ukraine-Krieges hatte es zuvor bereits mehrere Vorfälle mit Drohnen im Luftraum des an Russland und Belarus grenzenden Landes gegeben, und auch in anderen Staaten an der NATO-Ostflanke. Auch im benachbarten Lettland wurde die Bevölkerung von mehreren Regionen nahe der Grenze zu Russland gewarnt.

Erst am Vortag hat ein NATO-Kampfjet nach estnischen Angaben eine mutmaßliche ukrainische Drohne über Estland abgeschossen. Zuvor am Mittwoch hatte es geheißen, das russische Militär beobachte die Drohnenflüge im Luftraum der baltischen Staaten genau. Es werde eine angemessene Reaktion ausgearbeitet, meldet die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NATO-Kampfjets Alarmiert Drohne In Luftraum Litaus Gefilmt Ukraine-Krieg Litau Belarus NATO-Ostflanke Drohnen Im Luftraum Kriegslage Verteidigungsministerium

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Experten schlagen Alarm: Welt für nächste Pandemie kaum gerüstetGENF. Die Welt ist nach Experteneinschätzung seit dem Ebola-Ausbruch in Westafrika vor gut zehn Jahren, der Covid-19-Pandemie und der Mpox-Notlage nicht sicherer vor einer neuen Pandemie geworden.

Read more »

Weltweiter Alarm! Neue KI knackt Banken-SystemeKI-Sicherheitslücken in Banken: Neues Anthropic-Modell entdeckt weltweit unerkannte Schwachstellen. Finanzaufsicht warnt vor Cyberangriffen.

Read more »

„Streichelweiche Gefahr“: Alarm vor WandersaisonDie tödliche Kuhattacke in Osttirol lässt die Alarmglocken zum Start der Wandersaison läuten: Beim „Krone“-Lokalaugenschein zeigten sich Kälber und ...

Read more »

Strafvollzug: Zivilbedienstete schlagen Alarm - Rechtsverteidiger kritisiert Rechtswidrigkeiten und fordert EntlassungRechtsverteidiger Helmut Graupner kritisierte in einem Gastbeitrag die aktuelle Situation im Maßnahmenvollzug in der Tageszeitung Der Standard und berichtete von rechtswidrig angehaltenen Überfällen auf Therapieverweigerung in Justizanstalten. Graupner forderte Entlassung psychisch kranker Häftlinge, inhaftiert zu sein ohne therapiert zu werden sei rechtswidrig undämiseen Schmerzensgeldforderungen wenn sie dann doch gefährlich sein könnten.

Read more »