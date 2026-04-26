Der Streit um Nationenwechsel im Sport wirft Fragen nach Fairness und Identität auf. Während einige Länder Sportler einkaufen, um Erfolge zu erzielen, kämpfen andere mit rassistischen Vorurteilen. Die Debatte zeigt, wie komplex die Regeln für die Zugehörigkeit zu Nationalteams sind.

Im Sport spielen Geburtsort und Nationalität eine zentrale Rolle, doch die Regeln für Nationenwechsel sind umstritten. Der Leichtathletik -Weltverband hat kürzlich elf Athleten den Wechsel zur Türkei verweigert, darunter die kenianische Marathonläuferin Brigid Kosgei, den jamaikanischen Weitspringer Wayne Pinnock und die russische Siebenkämpferin Sophia Yakushina.

Diese Entscheidung wirft Fragen auf: Wer darf für welches Land antreten, und nach welchen Kriterien wird das entschieden? Ein historisches Beispiel zeigt die Komplexität des Themas: Naim Süleymanoğlu, ein bulgarischer Gewichtheber, flüchtete nach der Türkei, nachdem er in seiner Heimat unter Druck gesetzt wurde. In der Türkei wurde er zu einem Nationalhelden und gewann drei olympische Goldmedaillen. Sein Fall verdeutlicht, wie Sportler oft zwischen politischen Interessen und persönlichen Schicksalen zerrieben werden.

Süleymanoğlu war zudem gedopt, was sowohl von bulgarischer als auch türkischer Seite ignoriert wurde, um den sportlichen Erfolg zu feiern. Ein anderes Extrem ist die Praxis von Ländern wie Katar, die ausländische Sportler einkaufen, um internationale Erfolge zu erzielen. Die Handball-Nationalmannschaft Katars wurde 2015 Vizeweltmeister – ohne einen einzigen einheimischen Spieler. Stattdessen bestritten Spieler aus Bosnien, Kuba und Frankreich die Spiele.

Diese Strategie wirft die Frage auf, ob Nationalteams in einer globalisierten Welt noch zeitgemäß sind oder ob sie durch gemischte Teams ersetzt werden sollten. In Österreich gibt es ähnliche Debatten. Carney Chukwuemeka und Paul Wanner, beide Doppelstaatsbürger, werden bei der Fußball-WM für Österreich spielen. Während Chukwuemeka aufgrund seiner Herkunft und seines Namens rassistischen Angriffe ausgesetzt ist, wird Marko Arnautović, der sich offen zu seiner doppelten Identität bekennt, als Kultfigur gefeiert.

Diese Doppelmoral zeigt, wie schwer es ist, eine faire Lösung für Nationenwechsel zu finden. Der österreichische Leichtathletik-Verband hat seine Regeln mehrfach geändert. Isaac Kosgei, ein kenianischer Marathonläufer, durfte 2018 und 2020 österreichischer Meister werden, obwohl er keine Staatsbürgerschaft besaß. 2021 wurde ihm dies verweigert, weil ausländische Sportler keine Weltranglistenpunkte von einheimischen Athleten „stehlen“ sollten. Diese Regelung wurde später wieder gelockert, um mehr Flexibilität zu ermöglichen.

Die Diskussion zeigt, dass es keine einfache Lösung gibt, wenn es um die Zugehörigkeit von Sportlern zu Nationalteams geht





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