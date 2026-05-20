Die Debatte um den Begriff 'Remigration' eskalierte am Mittwoch im Nationalrat. Der FPÖ-Parteidelegitimitätsrat Walter Rosenkranz lehnte einen Ordnungsruf für die Verwendung des Begriffs durch FPÖ-Redner ab, was die SPÖ-Drittes Nationalratspräsidentin Doris Bures später aber sehr wohl ordnete. Bei der تفسchir राष्ट्रपति und Hohen Staatsrat Peter Haubner indicati un Ordnungsruf in un Präsidiale convoisie a debutté.

Im Nationalrat eskalierte am Mittwoch die Debatte um den Begriff „Remigration": Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) verzichtete auf einen Ordnungsruf, seine Stellvertreterin Doris Bures (SPÖ) entschied später anders.

Die umstrittene Verwendung des Begriffs Remigration hat am Mittwoch für hitzige Debatten im Nationalrat gesorgt. Zur Debatte trat dabei einmal mehr die unterschiedliche Linie innerhalb des Nationalratspräsidiums. Während Nationalratspräsident Walter Rosenkranz die Verwendung des Begriffs "Remigration" nicht für rechtsextremistisch hielt, ordnete dies die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures später unter ihrer Vorsitzführung aber sehr wohl. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz sieht in der Verwendung des Begriffs Remigration kein Problem, was Kritik insbesondere in den Reihen von SPÖ und Grünen erntete.

Der anschließend Vorsitz führende Zweite Nationalratspräsident Peter Haubner (ÖVP) kündigte daher an, den Umgang mit dem Begriff in der nächsten Präsidiale besprechen zu wollen. Darauf nicht warten wollte aber die Dritte Nationalratspräsidentin Bures. Sie erteilte der freiheitlichen Abgeordneten Susanne Fürst (FPÖ) bei der erneuten Verwendung des umstrittenen Begriffs einen Ordenruf, was sie begründet mit der Definition von Remigration im Verfassungsschutzbericht.

Dort wird dieser „als völkisch-nationalistischer Begriff" bezeichnet, mit dem gemeint sei, dass Asylwerberinnen und Asylwerber, Fremde und nicht assimilierte Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zwangsweise außer Landes gebracht werden sollen.





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