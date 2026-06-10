Nationalrat verabschiedet Gesetzespaket mit Mitarbeiter-Prämie und Maßnahmen gegen Steuerbetrug

Der Nationalrat hat ein Gesetzespaket mit einer steuerfreien Mitarbeiter-Prämie und verschärften Regeln gegen Steuerbetrug beschlossen. Die Maßnahmen gelten ab Juli 2026.

Der Nationalrat hat am Mittwoch, dem 10. Juni 2026, im Rahmen einer Sitzung ein umfassendes Gesetzespaket beschlossen, das unmittelbar nach der Budgetrede des Finanzministers verabschiedet wurde.

Das Paket umfasst mehrerehaushaltsrelevante Maßnahmen, die bereits mit Jahresmitte in Kraft treten und nicht Teil des regulären Doppelbudgets sind. Zu den zentralen Punkten gehört die Einführung einer steuerfreien Mitarbeiter-Prämie von bis zu 500 Euro für das zweite Halbjahr 2026, mit der Arbeitnehmer direkt entlastet werden sollen. Gleichzeitig wurden mehrere Instrumente zur Bekämpfung von Steuerbetrug und Missbrauch verabschiedet, darunter Nachschärfungen bei der Wegzugbesteuerung, die teilweise zur Kompensation der durch die Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel entstehenden Kosten dienen sollen.

Ein wesentlicher Bestandteil der Novelle ist die Einführung einer jährlichen Meldepflicht für Personen, die ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen und über sogenannte "stille Reserven" von mehr als 100.000 Euro verfügen. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Steuerhinterziehung bei Vermögenswerten zu verhindern. Im Kampf gegen Scheinunternehmensgründungen werden zudem das Amt für Betrugsbekämpfung mit Auskünften aus dem Kontenregister ausgestattet und die Berechtigung zu Auskunftsverlangen an Kreditinstitute erweitert. Damit soll die Transparenz bei Firmengründungen erhöht und missbräuchliche Strukturen leichter aufgedeckt werden.

Die Beschlüsse wurden mit den Stimmen der Regierungsparteien gefasst, wobei bei einigen Bestimmungen, die eine Zweidrittelmehrheit erforderten,只有 die Grünen partiell zustimmten. In der Debatte übte Budgetsprecher Jakob Schwarz Kritik an der Regierung, da im Bereich der Dienstreisen der klimaschädliche Anreiz, mit dem Auto zu fahren, wieder eingeführt werde. Konkret sollen im öffentlichen Dienst Zuschüsse für Reisekosten sowie der Jahresdeckel für die Kosten des Klimatickets gesenkt werden.

Darüber hinaus werden fixe Pauschalgebühren für die Verlängerung oder Neuausstellung von Aufenthaltstiteln eingeführt. Eine zuvor beschlossene "überproportionale" Erhöhung der Vergütung für arbeitende Häftlinge wird rückgängig gemacht. Die Sammelnovelle zeigt somit ein gemischtes Bild aus Entlastungen, Steuerkontrollen und Kosteneinsparungen





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