Nationalrat stimmt auf Senkung der Mehrwertsteuer von zehn auf 4,9 Prozent ab

Der Nationalrat hat beschlossen, die Mehrwertsteuer auf einige Grundnahrungsmittel von zehn auf 4,9 Prozent zu senken. Die Senkung soll ab 1. Juli in Kraft treten und private Haushalte mit durchschnittlich 100 Euro pro Jahr sparen. Die Entscheidung beruht auf einer EU-Verordnung, die eine Senkung unter fünf Prozent vorsieht. Mit der Maßnahme soll auch die Inflationsrate gesenkt werden.

Senkung der Mehrwertsteuer auf einige Grundnahrungsmittel von zehn auf 4,9 Prozent im Nationalrat beschlossen. Ab 1. Juli soll die Senkung in Kraft treten. Private Haushalte sollen sich so durchschnittlich 100 Euro pro Jahr ersparen.

Warum gerade die Senkung auf 4,9 Prozent gesetzt wurde, führt auf eine EU-Verordnung zurück, die besagt, dass eine Senkung unter fünf Prozent erfolgen muss. Mit der Maßnahme soll auch eine Senkung der Inflationsrate erfolgen – Experten gehen von 0,1 oder 0,2 Prozentpunkten aus





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