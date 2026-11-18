Der Nationalrat hat am Mittwoch ein umfassendes Medienpaket beschlossen. Es umfasst 22,5 Millionen Euro für die Zeitungszustellung, mehr Geld für die digitale Transformation und eine neue Kontaktstelle zum Schutz von Journalisten.

Der Nationalrat hat am Mittwoch ein neues Gesetzespaket zur Medienförderung verabschiedet, das wesentliche Änderungen für den deutschen Sprachraum in Österreich bringt. Das Paket sieht neben der Aufstockung der Zustellförderung für gedruckte Medien auch massive finanzielle Erweiterungen für die digitale Transformation und den Schutz von Journalistinnen und Journalisten vor. Neben den Regierungsparteien SPÖ und ÖVP stimmten auch die Grünen für die Maßnahmen, während die FPÖ deutlich dagegen votierte. Die beschlossenen Maßnahmen sollen den Medienstandort stärken und als demokratische Infrastruktur gelten.

Zustellförderung und Digitalisierung: Konkrete Zahlen

Die neue Förderung für die Zustellung abonnierter Tages- und Wochenzeitungen beträgt künftig jährlich 22,5 Millionen Euro. Zusätzlich sind vier Millionen Euro für unadressierte Druckwerke vorgesehen, die wöchentlich oder 14-tägig erscheinen und zumindest von bezirksweitem Interesse sind. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die physische Verbreitung von Printmedien zu sichern, auch wenn digitale Alternativen zunehmen. Um Medienhäuser im Wettbewerb mit internationalen Plattformen zu stärken, wird der Fonds zur Förderung der digitalen Transformation aufgestockt. 2027 und 2028 erhöht sich das Budget jeweils um vier Millionen Euro auf jeweils 24 Millionen Euro. Zudem fließen 100.000 Euro pro Jahr in Rechtsberatung für Journalisten, die Angriffen ausgesetzt sind. 2027 sind hierfür 200.000 Euro als Anschubfinanzierung für die unabhängige Kontaktstelle eingeplant.

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Kritik der FPÖ und Unterstützung der Regierung

Die FPÖ lehnte das Paket in der Plenardebatte als unfassbare Klientelpolitik ab. Mediensprecher Christian Hafenecker kritisierte, dass Gratiszeitungen wie heute und Österreich von der Förderung ausgeschlossen bleiben. Er nannte dies Inseratenkorruption 2.0 und warf der Regierung vor, nur regimefreundliche Medien zu unterstützen. Hafenecker forderte stattdessen, dass die Leser selbst entscheiden sollen, welche Medien gefördert werden, anstatt die Steuerzahler zu belasten. Medienminister Andreas Babler (SPÖ) verteidigte das Paket als wichtigen Schritt für die Demokratie. Er betonte, dass Journalismus verlässliche Rahmenbedingungen brauche, um frei und unabhängig zu arbeiten und die Regierung kritisch zu begleiten. Das Gesetzespaket solle den Medienstandort stärken und die Demokratie sichern, ohne die Medien zum Nachreden zu verpflichten.

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Positionen der Oppositionsparteien und Marktrealitäten

Auch die anderen Parteien äußerten sich zu den neuen Maßnahmen. ÖVP-Mandatar Kurt Egger betonte die Notwendigkeit, den Markt nicht kampflos an digitale Multis zu überlassen. Für die ÖVP war es wichtig, dass auch Regionalzeitungen gefördert werden. NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter sah die Zustellförderung als die allerletzte Chance, auf den Zug aufzuspringen, warnte aber vor einer dauerhaften künstlichen Beatmung. Grüne Mediensprecherin Sigrid Maurer nannte die Reformen nicht das versprochene große Medienpaket, stimmte dennoch für das Gesetz. Abgeordneter Veit Dengler lehnte es hingegen als wilder Abgeordneter und früherer Medienmanager ab.

Öffentliche Meinung und Qualitätskriterien

Die Bevölkerung zeigt sich gespalten regarding der Frage, ob öffentliche Förderungen für Print- und Rundfunkmedien bestehen sollen. Eine Studie des Gallup Instituts in Kooperation mit dem Medienhaus Wien aus September und Oktober zeigt, dass 44 Prozent der Bevölkerung sehr oder eher für öffentliche Fördergelder sind. 40 Prozent sind dagegen. Die Befragten bewerteten die Qualität der Berichterstattung mit 71 Prozent als zentrales Kriterium für die Vergabe. Unabhängigkeit (51 Prozent) und die Einhaltung ethischer Regeln (48 Prozent) wurden ebenfalls als wichtig erachtet. Die Anzahl der Journalisten spielte nur für acht Prozent eine zentrale Rolle. Aktuell spielen Reichweite und Auflage im Fördersystem eine größere Rolle als die Qualität, was sich in der öffentlichen Debatte widerspiegelt. Nur 57 Prozent der Befragten sind mit dem Funktionieren der Demokratie in Österreich zufrieden, obwohl 92 Prozent die Demokratie als gute Staatsform ansehen.