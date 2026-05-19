Nationalbankgouverneur Martin Kocher warnt vor steigender Inflation und betont die Bedeutung der langfristigen Stabilität der Preise. Er betont auch die Auswirkungen des Konflikts in Nahost auf die Teuerungsrate und die Notwendigkeit einer Zinserhöhung, wenn die EZB glaubt, dass zwei Prozent Inflation nicht erreichbar sind.

Die Inflation srate in Österreich könnte leicht steigen, sagte Nationalbankgouverneur Martin Kocher in der "ZiB 2". Er betonte, dass es positiv ist, wenn Steuern oder Abgaben in einem Hochsteuerland wie Österreich gesenkt werden.

Kocher warnte jedoch davor, sich zu festlegen, wie die nächste Prognose der OeNB für die Teuerungsrate ausfallen wird. Österreich sei noch weit entfernt von den Werten nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, als die Inflation über 7 Prozent stieg. Am 11. Juni findet die nächste Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) statt.

Wenn sich der Konflikt in Nahost länger hinzieht und die Durchfahrt durch die Straße von Hormuz nicht möglich ist, um Öl, aber auch Dünger und andere Chemikalien zu liefern, führt kein Weg an einer Zinserhöhung vorbei, so Kocher. Bis dahin sind es aber noch drei Wochen. Die Aufgabe der EZB ist die langfristige Stabilität der Preise, wenn sie glaubt, dass zwei Prozent Inflation nicht erreichbar sind, dann muss eine Zinserhöhung kommen.

Zinserhöhungen sind kurzfristig nicht angenehm und können das Wirtschaftswachstum dämpfen, aber eine hohe Inflation sei sehr unangenehm, wie das Jahr 2022 gezeigt habe. Trotz schlechter Zahlen ist die Konjunktur heuer im ersten Quartal relativ stabil geblieben, aber die geplante Konsolidierung des Budgets ist deutlich schwieriger geworden. Kocher vergleiche das derzeitige Umfeld mit dem Dach zu reparieren, es sei leichter wenn die Sonne scheint





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