NASA Swift Satellit: Wiedereintritt über Indonesien bestätigt

Der NASA-Forschungssatellit Swift ist über Indonesien verglüht. Die teure Rettungsmission der Firma Katalyst Space wurde nach Steuerungsproblemen abgebrochen.

Der unbemannte NASA -Forschungssatellit Swift ist nach Angaben der Weltraumbehörde in die Erdatmosphäre eingetreten. Der Wiedereintritt fand ungefähr über dem Gebiet von Indonesien statt. Die NASA bestätigte diesen Vorgang mit einer offiziellen Mitteilung.

Komponenten überstehen Einflug möglicherweise

Beim Eintritt in die Atmosphäre verglühte wahrscheinlich ein Großteil des Satelliten. Dennoch warnte die NASA vorab, dass einige spezifische Komponenten den Wiedereintritt überlebt haben könnten. Bis zu diesem Zeitpunkt lagen keine Berichte über Schäden auf der Erde vor. Der Satellit war 2004 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus gestartet worden.

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Rettungsmission von Katalyst Space gescheitert

Die NASA hatte kurzfristig eine beispiellose Rettungsmission in Auftrag gegeben. Der Satellit war wegen starker geomagnetischer Stürme abgestürzt, die von Sonnenausbrüchen ausgelöst wurden. Diese Störungen traten auf, obwohl der Satellit Swift selbst in gutem Zustand war. Anfang Juli startete das unbemannte Schleppraumschiff Link.

Der Start erfolgte mithilfe eines Stargazer-Flugzeugs und einer Pegasus-Rakete. Der Startplatz war ein Atoll der Marshallinseln im Südpazifik. Die US-Raumfahrtfirma Katalyst Space entwickelte und baute das Schiff im Auftrag der NASA. Das Budget für dieses Projekt belief sich auf rund 30 Millionen Dollar.

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Teure Technik mit Roboterarmen und Antrieben

Das rund 400 Kilogramm schwere Raumschiff war hochkomplex ausgestattet. Es verfügte über drei Roboterarme und drei Hauptantriebswerke. Zahlreiche weitere Instrumente sollten den Satelliten sicher einfangen. Das Ziel war es, Swift über mehrere Monate in seine Ursprungs-Umlaufbahn zurückzubringen.

Das Vorhaben scheiterte jedoch an einem Steuerungsproblem des Raumschiffs. Die NASA musste den Rettungsversuch daraufhin aufgeben. Der Satellit Swift hatte seit seinem Start 2004 vor allem gewaltige Energieausbrüche im Universum untersucht.

Wissenschaftliche Bedeutung der Gammablitze

Die von Swift gelieferten Forschungsdaten gelten als von zentraler Bedeutung. Der Satellit war darauf spezialisiert, sogenannte Gammablitze zu erforschen. Diese energiereichen Phänomene sind für die astronomische Forschung von großem Interesse. Die Mission endete nun mit dem Verglühen im Himmel.