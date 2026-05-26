Naomi Osaka begeistert mit glitzerndem Outfit beim Auftakt der French Open

Naomi Osaka präsentiert beim Eröffnungsduell der French Open ein funkelndes Tennisoutfit, gewinnt überzeugend gegen Laura Siegemund und blickt auf das kommende Match gegen Donna Vekic.

Naomi Osaka hat mit einem spektakulären Auftritt erneut für Aufsehen gesorgt. Am Dienstag, dem Eröffnungstag der French Open , betrat die japanische Tennisikone in einem glitzernden Outfit die legendäre Suzanne-Lenglen-Arena, um ihr erstes Match gegen die deutsche Veteranin Laura Siegemund zu bestreiten.

Das Outfit bestand aus einem funkelnden Oberteil, das im Licht der Flutlichter glitzerte, kombiniert mit einem langen, schimmernden Schleier, den Osaka elegant abstreifte, bevor sie ihr eigens entworfenes Matchdress präsentierte. Der Applaus des Publikums war sofort hörbar, als sie das Tennisfeld betrat - ein klares Zeichen dafür, dass ihr gesamtes Erscheinungsbild nicht nur sportlich, sondern auch modisch ein Statement setzte. Osaka ist seit mehreren Jahren dafür bekannt, dass sie die Grenzen zwischen Tennisbekleidung und Haute Couture verwischt.

Ihre Outfits zeigen häufig einen Mix aus sportlichen Elementen und Trendthemen aus Popkultur, Streetwear und futuristischem Design.

"Ich rede nicht viel, deshalb kann ich durch meine Kleidung sprechen", erklärte die 28-Jährige in einem kurzen Interview vor Spielbeginn. Sie betonte, dass das modische Auftreten im Tennis ihrer Meinung nach etwas verloren gegangen sei und sie diesen Aspekt wiederbeleben wolle. Osaka nannte zudem ihre Kindheitserinnerungen an die ikonischen Outfits der Williams-Schwestern Serena und Venus als frühe Inspiration für ihren eigenen Stil.

Ihr aktuelles Ensemble hatte nicht nur einen hohen Wiedererkennungswert, sondern auch den Zweck, Orientierungspunkte für junge Spielerinnen zu schaffen, die sowohl sportliche als auch persönliche Ausdrucksformen miteinander verbinden wollen. Auf dem Platz zeigte Osaka, dass ihr modisches Auftreten nicht von ihrer spielerischen Klasse ablenkt. Das Erstrundenspiel gegen Siegemund gewann sie überzeugend mit 6‑3, 7‑6(3). Ihr Aufschlag war präzise, die Grundschläge kraftvoll und das Netzspiel variabel, was ihr half, die erfahrene Deutsche in Schach zu halten.

Mit diesem Sieg rückt Osaka in die nächste Runde, in der sie auf die kroatische Spielerin Donna Vekic treffen wird, die bereits für ein enges Duell bekannt ist. Beobachter erwarten ein weiteres spannendes Match, bei dem Osaka sowohl ihr Talent als auch ihren unverwechselbaren Stil präsentieren wird. Die French Open bleiben damit nicht nur ein sportliches Großereignis, sondern auch eine Bühne für kreative Selbstdarstellung im Tennis





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