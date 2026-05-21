Nagelsmann und die WM-Kader-Chaos: Kommunikationsprobleme und Kritik

Die Kommunikation rund um den deutschen WM-Kader ist von Anfang an problematisch. Julian Nagelsmann wird für seine Herumeiern in der Torhüterfrage kritisiert, und die deutsche Presse wirft ihm vor, die Kontrolle verloren zu haben. Die Entwicklungen rund um die Mannschaft laufen hinterher, und die offizielle Präsentation der WM-Teilnehmer ist kaum noch überraschend.

Julian Nagelsmann hat den Kader für die Fußball -Weltmeisterschaft bekanntgegeben, doch bereits in den Tagen zuvor waren große Teile der Mannschaft durchgesickert. Statt die Entwicklungen rund um die Mannschaft selbst zu steuern, laufen Bundestrainer und der DFB den Entwicklungen hinterher.

Namen der WM-Teilnehmer gelangen seit Tagen vorzeitig an die Öffentlichkeit, sodass die offizielle Präsentation kaum noch Überraschungen bereithält. Nagelsmann muss vor allem auch für sein Herumeiern in der Torhüterfrage Kritik einstecken. Die Rückkehr von Manuel Neuer und die Zukunft von Oliver Baumann wurden wochenlang offen gelassen, ehe Neuers Comeback schließlich vorzeitig bekannt wurde. Bestätigt wurde vom Bundestrainer aber nach wie vor nichts.

Die Art und Weise der Kommunikation ist halt einfach eine Katastrophe. Dieses Rumgeeiere von Beginn an, das macht einen halt verrückt an unserem Bundestrainer. Weil man sich klare Ansagen wünscht und so geht es auch jedem Spieler, rechnet Markus Babbel in einem ran-Interview mit Nagelsmann ab. Auch die deutsche Presse schießt sich bereits vor der WM auf den Bundestrainer ein.

'Nagelsmann hat die Kontrolle verloren', titelt etwa t-online. Fest steht, bei unseren Lieblingsnachbarn gibt es drei Wochen vor der WM statt Euphorie jede Menge Unruhe.





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