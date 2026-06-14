Der Bundestrainer äußerte sich zu mehreren Personalien und betonte, dass die Mannschaft gut vorbereitet sei.

Die Partie am Sonntagabend in Houston gegen die erstmals für eine WM-Endrunde qualifizierten Kicker aus der Karibik verglich der Bundestrainer sportlich mit einer DFB-Pokalspiel und der Situation David gegen Goliath.

Der viermalige Weltmeister Deutschland ist haushoher Favorit. Bei der Pressekonferenz am Samstagabend Ortszeit in Houston äußerte sich Nagelsmann zu mehreren Personalien. Alle 26 Kader-Akteure seien gesund und einsatzfähig - und Manu wird beginnen. Der 40-jährige Neuer hat seine Wadenbeschwerden überwunden und wird damit zwei Jahre nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft mit dem 125.

Länderspiel in sein insgesamt fünftes WM-Turnier starten. Nagelsmann verriet zudem, dass der Frankfurter Turnierneuling Nathaniel Brown zwei Tage vor seinem 23. Geburtstag als linker Außenverteidiger in der Startelf stehen werde. Das gilt auch für Jamal Musiala, obwohl der Bayern-Star nach seiner schweren Beinverletzung noch ein paar Schritte zu gehen habe bis zu seiner besten Verfassung.

Aber die kann er nur gehen, wenn wir ihn spielen lassen. Wir vertrauen ihm total. Nagelsmann betonte, dass die Mannschaft gut vorbereitet sei und dass die Spieler gut aufeinander vorbereitet seien. Er sei stolz auf die Mannschaft und auf die Arbeit, die die Spieler geleistet haben.

Die Partie am Sonntagabend ist ein wichtiger Schritt für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zum WM-Titel. Die Mannschaft wird alles geben, um den Titel zu gewinnen und die deutschen Fans zu erfreuen. Die Partie wird sicherlich spannend sein und die deutschen Fans werden sicherlich auf der ganzen Welt zusehen, um die Mannschaft zu unterstützen. Die deutsche Nationalmannschaft hat in den letzten Jahren viele Erfolge gefeiert und die Fans sind sicherlich aufgeregt, um die Mannschaft zu unterstützen.

Die Partie am Sonntagabend ist ein wichtiger Schritt für die deutsche Nationalmannschaft und die Fans werden sicherlich alles tun, um die Mannschaft zu unterstützen





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deutschland WM Nagelsmann Kader Neuer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Von der Kleintierausstellung bis zum ultimativen Showdown– der VN-Überblick für die kommenden TageWas es dieses Wochenende in Vorarlberg alles zu erleben gibt.

Read more »

Zucchero in der Wiener Stadthalle: Kitsch, der noch lange nicht...Samir H. Köck ist Musikjournalist bei der "Presse". Er hat alle Großen der Musikwelt interviewt – von Paul McCartney über Amy Winehouse bis Leonard Cohen. Seine Expertise in Pop und Jazz nutzt er auch als DJ und Plattensammler.

Read more »

Der Toast Hawaii: Ein Kultgericht der WirtschaftswunderzeitDer Toast Hawaii ist ein Kultgericht der Wirtschaftswunderzeit, das vor mehr als 70 Jahren durch den deutschen Fernsehkoch Clemens Wilmenrod populär gemacht wurde. Es besteht aus einem offenen Toast mit Schinken, Käse, Dosenananas und Cocktailkirsche.

Read more »

Letzte Hoffnung Nagelsmann: Deutschlands WM der WiedergutmachungDas zuletzt enttäuschende Deutschland muss bei der WM eine Frage beantworten: Wie wird man das bessere Team, wenn andere besser Fußball spielen?

Read more »