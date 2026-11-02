Nägel in Halloween-Süßigkeiten: Fälle in Österreich und Deutschland untersucht

Polizei ermittelt in Österreich und Deutschland wegen manipulierter Halloween-Süßigkeiten mit Nägeln. Warnung vor Konsum, Hintergründe der Verletzungen unklar.

In Österreich und Deutschland sind in diesen Tagen mehrere Fälle von manipulierten Halloween-Süßigkeiten bekannt geworden, bei denen Gegenstände wie Nägel, Nadeln und Schrauben in die Verpackungen eingebracht wurden. Diese Vorfälle haben die Sicherheitsbehörden auf beiden Seiten der Grenze alarmiert, da Eltern und Kinder bei der traditionlichen Süßigkeitsaktion potenziellen Gefahren ausgesetzt sind. Während in Österreich ein konkreter Fall in Linz-Oed vorliegt, häufen sich die Meldungen in Deutschland, was zu einer allgemeinen Warnung der zuständigen Polizeibehörden geführt hat.

Polizei Linz ermittelt bei Fund in Oed

Die Landespolizeidirektion Oberösterreich hat bestätigt, dass aktuell ein Fall in Linz-Oed vorliegt, bei dem ein Vater in mehreren Süßigkeiten seiner Kinder Nägel entdeckte. Eine Sprecherin des Innenministeriums teilte gegenüber ORF.at mit, dass die Ermittlungen laufen und nach dem derzeitigen Stand kein weiterer Fall in Österreich bekannt ist. Die oberösterreichische Polizei warnte am Vormittag eindringlich davor, Halloween-Süßigkeiten, die im Bereich Linz-Oed gesammelt wurden, ungeprüft zu verzehren, und forderte die Eltern auf, die Beutelinhalte sorgfältig zu kontrollieren.

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Verletzungen und Nadeln in Deutschland

In Deutschland wurden bereits in großen Teilen des Landes Funde von Fremdkörpern in Süßwaren gemeldet, die zu ernsthaften Verletzungen geführt haben. Ein neunjähriges Mädchen aus Niedersachsen erlitt eine Zungenverletzung durch eine gut fünf Zentimeter lange Stecknadel in einem Schokoriegel, als sie die Süßigkeit essen wollte. In Garbsen bei Hannover meldete eine Frau eine Nähnadel in einem bei einem Lebensmittelhändler gekauften Schokoriegel, wobei keine äußeren Manipulationen an der Verpackung erkennbar waren.

Weitere Vorfälle wurden in Essen und Landshut bekannt. Ein Vater in Essen entdeckte eine spitze Nadel in der Verpackung eines Riegels, den sein dreizehnjähriger Sohn erhalten hatte. Im bayrischen Landshut steckten Schrauben in Kaubonbons und Schokoriegeln. Auch eine neunjährige Schülerin aus Hannover fand in drei einzeln verpackten Süßigkeiten jeweils eine Nähnadel. Die Polizei Konstanz betonte, dass bei Verdacht auf den Verzehr von Gegenständen sofort ärztliche Hilfe erforderlich sei, da schwere innere Verletzungen entstehen können.

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Reaktion von Lidl und Polizei-Warnungen

Der Discounter Lidl nahm Stellung zu dem Vorfall in Garbsen und erklärte gegenüber der dpa, den Hinweis sehr ernst zu nehmen. Zu den Ursachen und weiteren Hintergründen äußerte sich das Unternehmen nicht, da auf das laufende Ermittlungsverfahren verwiesen wurde. Die Polizei rät dringend ab, mögliche Fremdkörper selbst zu entfernen, um vorhandene Spuren zu erhalten, und empfiehlt, verdächtige Süßigkeiten samt Verpackung aufzubewahren und der Polizei zu melden.

Gleichzeitig warnen die Behörden vor unnötiger Panik. Die Polizei Bad Segeberg im Bundesland Schleswig-Holstein verwies darauf, dass nicht jeder Kopfschmerz oder jede Übelkeit auf den Verzehr manipulierter Süßigkeiten zurückzuführen sei. Die Herkunft einzelner Süßigkeiten ist aufgrund des sozialen Kontexts des Halloween-Umarndseins oft schwer zu rekonstruieren, was die Untersuchungen erschwert, da möglicherweise ganze Straßenzüge überprüft werden müssen.

Offene Fragen und historische Einordnung

Ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen in Österreich und Deutschland besteht, ist derzeit noch völlig unklar. Das Bundeskriminalamt (BKA) in Deutschland hat bisher keine detaillierten Angaben zu den Hintergründen gemacht. Auch die Frage, ob ein Aufruf in sozialen Netzwerken hinter den Vorfällen steht, bleibt offen. Ähnliche Fälle wie die Entdeckung eines zwei Zentimeter langen Nagels in Mittelfranken im Jahr 2025 zeigen, dass solche Manipulationen zwar vorkommen, die aktuelle Häufung jedoch besonders auffällig ist.