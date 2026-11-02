Nadel im Kaubonbon: Vorfälle von Halloween in Gräfelfing

Ein neunjähriger Junge hat in Gräfelfing ein Kaubonbon mit Nadel gefunden. Die Polizei München ermittelt nach dem Vorfall am Halloween-Abend.

Ein neunjähriger Bube aus Gräfelfing im Landkreis München wurde am Abend des Halloween -Festes Zeuge eines gefährlichen Vorfalls. Das Kind biss in ein Kaubonbon, aus dem plötzlich eine scharfe Nadel ragte, nachdem es den Süßigkeit sofort wieder ausgespuckt hatte. Die Polizei bestätigte, dass der Junge unverletzt blieb, da er den Fremdkörper sehr schnell wahrgenommen hatte.

Detaillierte Abläufe des Vorfalls

Der kleine Junge war zuvor gemeinsam mit einer gleichaltrigen Begleitung und einer erwachsenen Begleitperson von Gräfelfing nach Planegg im Landkreis München aufgebrochen, um traditionell Süßigkeiten an Haustüren zu sammeln. Nach der Rückkehr in die eigene Wohnung testete er erneut eines der gesammelten Bonbons. Er bemerkte beim Beißen einen harten Gegenstand und spuckte die Süßigkeit prompt aus, wodurch eine Verletzung verhindert wurde. Die Analyse ergab, dass es sich bei dem Fremdkörper eindeutig um eine Nadel handelte.

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Ermittlungen der Sicherheitsbehörden

Die Polizei München hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Ursprung der präparierten Süßigkeit zu klären. Die Beamten befragen aktuell das neunjährige Opfer sowie die andere beteiligte Minderjährige und die erwachsene Person, um den Weg der Bonbons nachzuvollziehen. Ziel ist es herauszufinden, bei welchem Hausbesuch oder an welcher Stelle während der Tour die manipulierte Süßigkeit in den Besitz der Kinder gelangt sein könnte.

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Einschätzung der polizeilichen Lage

Obwohl es landesweit und international im Halloween-Zeitalter immer wieder Berichte über manipuliertes Obst und Süßigkeiten gibt, bleibt die Lage vor Ort vergleichsweise ruhig. Die Polizei München teilte mit, dass es sich bei diesem Vorfall in Gräfelfing und der näheren Umgebung um den einzigen bestätigten Fall von mit Nadeln versehenen Bonbons in diesem Zeitraum handelt. Zudem sei nur ein einziges Kaubonbon des betroffenen Jungen präpariert gewesen, was die Gefahr für weitere Kinder in diesem konkreten Kontext als gering einschätzt.

Betroffene Orte und Sicherheitslage

Der Vorfall konzentriert sich auf den Raum zwischen Gräfelfing und Planegg im Landkreis München. Diese beiden Gemeinden liegen südwestlich der bayerischen Landeshauptstadt und waren am Abend des Festes Schauplatz der üblichen Halloween-Traditionen. Die Behörden betonen, dass trotz dieses Einzelfalls keine flächendeckende Gefahr für die Bevölkerung besteht. Die Untersuchungen dienen primär der Aufklärung des spezifischen Vorfalls und der Prävention zukünftiger Vorfälle durch Sensibilisierung.