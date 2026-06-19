Nachwahlsieg von Andy Burnham heizt Führungskrise bei Labour an

Andy Burnham hat die Nachwahl im Wahlkreis Makerfield gewonnen und kann dadurch eine Führungswahl gegen Premierminister Keir Starmer erzwingen. Während Starmer unter wachsendem Druck steht, gilt Burnham als beliebter Herausforderer vom linken Parteiflügel. Die Nachwahl wurde durch den Rücktritt eines Abgeordneten ermöglicht, um einen Führungswechsel zu initiieren. article is a rewrite of the provided German news text, which discusses consequences for the UK political landscape.

Die politische Landschaft Großbritannien s steht nach einer Nachwahl im Wahlkreis Makerfield vor einem möglichen Umbruch. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham , hat den Parlamentssitz errungen und kann somit parteiinterne Herausforderungen an Premierminister Keir Starmer einleiten.

Burnham, der als charismatischer Vertreter des moderat-linken Parteiflügels gilt, erreichte knapp 10.000 Stimmen mehr als der Kandidat der rechtspopulistischen Reform UK, Robert Kenyon, bei einer Wahlbeteiligung von 58,78 Prozent. Sein Sieg wird als klares Zeichen gegen Starmer interpretiert, der seit Monaten unter erheblichen Druck steht - mehrere Minister haben sich von ihm abgewandt, zuletzt Verteidigungsminister John Healey.

Medien titelten bereits "Starmer am Abgrund" oder "Das Chaos kehrt nach Westminster zurück", besonders nach den deutlichen Verlusten der Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen Anfang Mai zugunsten von Reform. Trotz dieser Entwicklungen hat Starmer einen Rücktritt bisher strikt abgelehnt und verwies auf seinen Wahlsieg von 2024 und den Auftrag, das Land aus der Krise zu führen. Burnham wird nun seinen Posten als Bürgermeister aufgeben, um als Parlamentsabgeordneter (MP) zu agieren.

Um Starmer offiziell herauszufordern, benötigt ein alternatives Kandidat mindestens die Unterstützung von 20 Prozent der Labour-Abgeordneten - aktuell 81 Unterhaus-Mitglieder. Daraufhin folgt eine Urabstimmung unter den Parteimitgliedern und weiteren Wahlberechtigten. Neben Burnham wird auch der zurückgetretene Gesundheitsminister Wes Streeting als möglicher Bewerber gehandelt. Ein solcher Wahlprozess könnte sich über Wochen oder Monate hinziehen und wäre von einem internen Wahlkampf begleitet, was der oppositionellen Reform-Partei unter Nigel Farage in die Karten spielt.

Farage selbst hat Ambitionen auf das Amt des Premierministers. Die nächste reguläre Unterhauswahl ist erst für 2029 angesetzt. Ausgelöst wurde die Nachwahl durch den Rücktritt des bisherigen Abgeordneten Josh Simons nach den desaströsen Kommunalwahlen; Simons wollte damit Burnham den Weg zurück nach Westminster ebnen und einen Führungswechsel bei Labour anstoßen.

Die ursprüngliche Befürchtung, dass Reform den Wahlkreis gewinnen könnte, bewahrheitete sich nicht - stattdessen entschieden sich viele Wähler für Burnham persönlich, wie Umfragen in Ashton-in-Makerfield, der größten Stadt des Bezirks, zeigten. Burnhams Beliebtheit als bodenständiger Macher mit Visionen überwog offenbar seine Parteizugehörigkeit. Selbst Starmer musste ihn öffentlich unterstützen, stärkte damit aber letztlich seinen größten Rivalen





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Großbritannien Labour Party Andy Burnham Keir Starmer Nachwahl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EU gegen „Augenwischerei“ im Kampf gegen KorruptionBenedikt Kommenda, 1963 in Wien geboren, ist seit 1989 Redakteur der „Presse“. Seit 1990 leitet er das wöchentliche „Rechtspanorama“. Er war viele Jahre einer von zwei Chefs vom Dienst und springt heute als solcher bei Bedarf ein. Seit 2023 leitet der leidenschaftliche Radler den „Hobbysport“ der „Presse am Sonntag“.

Read more »

USA setzen KI-Modell Grok im Krieg gegen Iran einDie USA haben im Krieg gegen den Iran ein auf Elon Musks Grok basierendes KI-Modell verwendet, wie Gerichtsunterlagen im Rahmen einer Umweltklage gegen das Rechenzentrum von Musks KI-Unternehmen xAI zeigen. Das Grok Gov Model soll der US-Armee ermöglicht haben, innerhalb von 96 Stunden über 2.000 Ziele mit ebenso vielen Geschossen zu bekämpfen, was die operative Effizienz deutlich steigerte. Das Justizministerium argumentiert, dass die Klage gegen das Rechenzentrum die nationale Sicherheit bedrohe, während Umweltaktivisten Verstöße gegen Luftreinhaltungsgesetze beanstanden.

Read more »

Russisches Kriegsschiff feuert Warnschüsse auf britische Segeljacht im ÄrmelkanalEin russisches Kriegsschiff hat im Ärmelkanal Warnschüsse auf eine britische Segeljacht abgegeben. Das britische Ehepaar, das an Bord war, beschreibt den Vorfall als surreal und komplett unnötig. Das russische Verteidigungsministerium behauptet dagegen, die Segeljacht sei auf Kollisionskurs gewesen. Das Kriegsschiff war möglicherweise zur Eskortierung von Schiffen der russischen Schattenflotte im Einsatz, mit denen Russland Sanktionen umgehen will. Der britische Premier Keir Starmer verurteilt den Vorfall als besorgniserregend und leichtsinnig.

Read more »

Hitzewelle steuert in Wien auf ersten Höhepunkt zuDas Hoch „Gorgias“ heizt Ostösterreich kräftig ein. Am Samstag könnte die 36-Grad-Marke fallen, ein Wochenende mit strahlendem Sonnenschein steht ...

Read more »