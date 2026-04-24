Nachträgliche Preiserhöhungen bei Pauschalreisen und Flügen: Was Reisende wissen müssen

Die Arbeiterkammer Oberösterreich warnt vor unrechtmäßigen Preisaufschlägen bei gebuchten Reisen und informiert über die Rechte von Konsumentinnen und Konsumenten bei Flugausfällen und Verspätungen.

Die sorgfältig geplante Urlaubsreise, inklusive Flug , ist bereits festgebunden, doch nun fordern Reiseveranstalter und Flug gesellschaften oftmals zusätzliche Zahlungen. Die Arbeiterkammer Oberösterreich ( AK OÖ ) warnt davor, dass nicht jeder nachträgliche Preisaufschlag rechtens ist und informiert Konsumentinnen und Konsumenten über ihre Rechte.

Pauschalreisen beinhalten in der Regel eine Preisgleitklausel, die es Reiseveranstaltern erlaubt, den Preis bis zu 20 Tage vor Reiseantritt anzupassen. Diese Anpassungen müssen jedoch nachvollziehbar und durch objektive Gründe wie gestiegene Kerosinpreise, neue Steuern oder Währungsschwankungen begründet werden. Überschreitet die Preiserhöhung 8 Prozent des ursprünglichen Reisepreises, haben Reisende das Recht, kostenfrei vom Vertrag zurückzutreten. Bei bereits gebuchten und vollständig bezahlten Flügen sollte es hingegen keine nachträglichen Preiserhöhungen geben.

Die AK OÖ betont, dass Flugpreise vertraglich fixiert sein müssen und entsprechende Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fluggesellschaften nicht gefunden wurden. Sollte eine Fluggesellschaft dennoch einen Aufschlag fordern, empfiehlt die AK, den Betrag 'unter Vorbehalt einer späteren Rückforderung' zu bezahlen und dies schriftlich, beispielsweise durch einen Einschreibebrief oder eine E-Mail mit Lesebestätigung, zu dokumentieren. Dies dient als Beweismittel für den Fall, dass der Aufschlag unrechtmäßig ist und zurückgefordert werden muss. Ein weiteres Problemfeld stellt die Zuverlässigkeit der Flugpläne dar.

Die AK OÖ weist darauf hin, dass Fluggesellschaften aus wirtschaftlichen Gründen unrentable Verbindungen streichen könnten, was zu Flugausfällen führen kann. Ein schlecht ausgelasteter Flug kann am Boden bleiben, was für Reisende erhebliche Konsequenzen hat. Kommen Reisende aufgrund von Flugausfällen nicht an ihr Ziel, können sie gebuchte Hotels oder Mietwagen nicht nutzen und müssen häufig hohe Stornogebühren entrichten, sofern keine kostenlose Stornierung bis zum Anreisetag vereinbart wurde.

Reisestornoversicherungen decken in der Regel die Folgekosten einer Flugausfallbedingten Reiserücktritts nicht vollständig ab, weshalb Reisende sich vorab genau über die Versicherungsbedingungen informieren sollten. Es ist daher ratsam, vor Reiseantritt die Flugpläne der Fluggesellschaften genau zu prüfen und sich über mögliche Änderungen oder Annullierungen zu informieren. Die AK OÖ empfiehlt, sich direkt mit der Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen, um den aktuellen Status des Fluges zu erfragen und gegebenenfalls alternative Reisemöglichkeiten zu prüfen.

Die Unsicherheit bezüglich der Flugpläne stellt somit ein erhebliches Risiko für Urlauber dar, das durch sorgfältige Planung und Information minimiert werden kann. Die Frage der Entschädigung bei Flugausfällen oder Verspätungen ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die EU-Fluggastrechte-Verordnung (EG) Nr. 261/2004 bietet Reisenden unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Entschädigung. Diese Verordnung gilt für Flüge, die von einem europäischen Flughafen abfliegen oder von einer europäischen Fluggesellschaft durchgeführt werden.

Bei Abflügen außerhalb der EU muss es sich um eine europäische Fluggesellschaft handeln, um die Fluggastrechte-Verordnung in Anspruch nehmen zu können. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Flugstrecke und der Dauer der Verspätung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht jeder Flugausfall oder jede Verspätung automatisch einen Anspruch auf Entschädigung begründet. Außergewöhnliche Umstände, wie beispielsweise schlechtes Wetter oder politische Unruhen, können die Entschädigungspflicht der Fluggesellschaft ausschließen.

Ob und in welcher Höhe den Flugpassagieren eine Entschädigung zusteht, muss daher im Einzelfall geprüft werden. Die AK OÖ bietet Konsumentinnen und Konsumenten eine kostenlose Beratung zu ihren Fluggastrechten an und unterstützt sie bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche gegenüber den Fluggesellschaften. Es ist ratsam, sich vor Reiseantritt über die Fluggastrechte-Verordnung zu informieren und im Falle von Flugausfällen oder Verspätungen die entsprechenden Schritte einzuleiten, um die eigenen Ansprüche geltend zu machen





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