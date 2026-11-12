Nachtgastronomie in Niederösterreich nach Schweizer Brandkatastrophe überprüft

Niederösterreich hat nach der Silvesternacht-Katastrophe in der Schweiz die Sicherheit in Diskotheken und Lokalen kontrolliert. Die Ergebnisse zeigen hohe Compliance bei Brandschutz und Fluchtwegen.

Nach der tödlichen Brandkatastrophe in einem Schweizer Nachtlokal in der Silvesternacht auf den 1. Jänner 2026 hat die Landesregierung von Niederösterreich umgehend die Sicherheitsstandards in der eigenen Nachtgastronomie überprüfen lassen. Im Auftrag des Landes wurden von den zuständigen Behörden Diskotheken, Nachtlokale sowie Gastrobetriebe inspiziert, die sich in Kellern oder Obergeschossen befinden. Der Fokus dieser kontrollierten Prüfung lag insbesondere auf dem Brandschutz, der Funktionsfähigkeit und Kennzeichnung von Fluchtwegen sowie der allgemeinen Sicherheit der anwesenden Gäste.

Kontrollen und Sicherheitsstandards

Die Überprüfung erstreckte sich auf konkrete technische und organisatorische Vorkehrungen. Geprüft wurden unter anderem die Verfügbarkeit und Wartung von Feuerlöschern, der Zustand der gesamten Brandschutzeinrichtungen, die Einhaltung strengerer Sicherheitsvorkehrungen sowie die ordnungsgemäße Lagerung brennbarer Materialien in den gastronomischen Einrichtungen. Diese detaillierte Prüfung sollte sicherstellen, dass die Betriebe in Niederösterreich den hohen Standards entsprechen und keine Gefahren für die Besucher bestehen.

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In 188 der insgesamt 203 kontrollierten Betriebe wurden entweder keine Mängel festgestellt oder diese konnten noch während der Kontrolle behoben werden. In 15 Fällen mussten die Behörden Beanstandungen protokollieren. Die festgestellten Defizite betrafen vor allem fehlende Sicherheitsnachweise bei Elektroinstallationen, unzureichende Brandschutzmaßnahmen sowie Probleme bei der korrekten Kennzeichnung der Fluchtwwege, die im Notfall lebensrettend sein müssen.

Aussagen der Landesregierung und Wirtschaftskammer

Leopold Schalhas, Leiter der Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht, erklärte, dass Mängel etwa bei Fluchtwegen, Feuerlöschern oder unzulässigen Lagerungen direkt vor Ort oder kurz danach behoben wurden. Die meisten Beanstandungen hätten laut Schalhas keine akute Gefährdung dargestellt, zeigten aber Aufklärungsbedarf bei der Dokumentation und Wartung. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP zeigte sich über die Ergebnisse erfreut. Wer in Niederösterreich ausgeht und feiert, soll sich sicher fühlen können, betonte Mikl-Leitner. Deshalb habe man nach der tragischen Brandkatastrophe in der Schweiz genau hingeschaut.

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Dass bei 188 Betrieben keine oder direkt behebbare Mängel festgestellt wurden, sei ein positives Zeichen, so die Landeshauptfrau. Das zeige, dass unsere Gastronominnen und Gastronomen ihre Verantwortung ernst nehmen. Auch die Wirtschaftskammer Niederösterreich sieht in den Ergebnissen eine Bestätigung für die heimische Nachtgastronomie. Dietmar Schöner von der Wirtschaftskammer betonte, dass die Sicherheit der Gäste zu den grundlegenden Aufgaben jedes Betriebs gehört.

Fazit und Auswirkungen

Unterm Strich waren bei rund 93 Prozent der kontrollierten Lokale keine behördlichen Maßnahmenbescheide notwendig. In den übrigen 15 Betrieben mussten die Behörden einschreiten, um die Mängel zu korrigieren. Die Kontrollen in Niederösterreich zeigen, dass die Branche die neuen Anforderungen nach dem Schweizer Unglück schnell und effektiv umsetzt. Die Landesregierung wird die Sicherheitsstandards weiter im Auge behalten, um die Prävention von Unfällen zu gewährleisten.