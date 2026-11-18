Roland Miklau prägte drei Jahrzehnte die österreichische Justizpolitik. Seine humanistische Sicht auf Strafrecht und Resozialisierung gilt heute als verlorene Tugend.

Das österreichische Strafrecht und die Justizpolitik haben mit Roland Miklau eine ihrer schillerndsten und kompetentesten Figuren verloren. Miklau, der von 1991 bis 2006 als Sektionschef die Abteilung für Strafrecht im Justizministerium leitete, war kein oberflächlicher Funktionär, sondern ein tiefgründiger Intellektueller und Reformator. Seine Arbeit prägte das moderne Verständnis von Gerechtigkeit und Menschlichkeit in der Republik, wobei er stets den Fokus auf die Wiedereingliederung von Tätern in die Gesellschaft richtete und nicht bloß auf Bestrafung.

Historische Bedeutung der Justizreform in den 1990er Jahren

In den frühen 1990er Jahren galt die Justizpolitik noch als eine der intellektuell anspruchsvollsten Disziplinen im österreichischen politischen Betrieb. In dieser Ära arbeiteten herausragende Juristen, die sich nicht als Erfüllungsgehilfen parteipolitischer Machthaber verstanden, sondern als Architekten einer gerechteren Gesellschaft. Es herrschte das Bewusstsein, dass jede Änderung im Familienrecht, Eherecht, Strafrecht oder Unterhaltsrecht tief in das Leben der Menschen eingreift. Daher bemühten sich die Großparteien um breite Mehrheiten, wissenschaftliche Grundlagen und einen konsensorientierten Diskurs, der über parteipolitische Grenzen hinwegreichte.

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Die Karriere und das Wirken von Roland Miklau

Roland Miklau, ein Sir und Intellektueller, war seit 1970 im Justizministerium tätig. Seine Karriere führte ihn vom Referenten über die Position des Abteilungsleiters hin zur Leitung der Sektion, in der die österreichischen Strafgesetze geschrieben wurden. Im Jahr 1991 wurde er zum Sektionschef ernannt und prägte damit bis 2006 die Strafrechtsgesetzgebung der Republik. Später wirkte er als Leiter einer EU-Mission zur Justizreform im ex-kommunistischen Albanien, stand der Österreichischen Juristenkommission als Präsident vor und engagierte sich im Menschenrechtsbeirat, im Europarat sowie in der internationalen Strafrechtsgesellschaft. Auch als Vorsitzender des Aufsichtsrats trat er hervor.

Einfluss von Christian Broda und internationale Vorbilder

Miklau war ein Reformjurist, der maßgeblich vom großen sozialdemokratischen Justizminister Christian Broda geprägt wurde. Broda wollte das österreichische Strafrecht aus der autoritären Tradition des 19. Jahrhunderts herausführen und ihm eine humanistische Note geben. Miklau integrierte zudem internationale Erfahrungen in sein Handeln. Er vertrat die Ansicht, dass das Strafrecht kein finsterer Ort der Vergeltung, der Züchtigung und der gesellschaftlichen Rache sein darf. Stattdessen sollte es den Menschen für seine Taten verantwortlich machen, ihm aber zugleich einen Weg zurück in die Gesellschaft eröffnen. Dieser Gedanke der Resozialisierung, den er unter anderem aus Schweden mitnahm, bildete den Kern einer modernen, aufgeklärten Strafrechtspolitik.

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Konkrete rechtliche Veränderungen durch Miklaus Leitung

Unter der Verantwortung von Roland Miklau entstanden wesentliche Reformen des österreichischen Strafverfahrensrechts. Er setzte sich erfolgreich für die Diversion und den Tatausgleich ein und förderte Alternativen zum Gefängnis. Ein vernünftiger Strafvollzug stand dabei im Fokus, wobei er sowohl die Belange der Täter als auch die der Opfer im Blick hatte. Miklau wusste, dass eine Gesellschaft nicht dadurch sicherer wird, dass sie möglichst viele Menschen möglichst lange wegsperrt. Diese pragmatische und humane Herangehensweise steht heute in einem starken Kontrast zu den aktuellen Debatten, die oft mit einer Geringschätzung der Erkenntnisse von Kriminalsoziologie, Psychiatrie und Rechtswissenschaft geführt werden.

Persönliche Begegnungen und das Erbe eines Gentleman

Wer Roland Miklau begegnete, traf keinen unnahbaren Spitzenbeamten, der seine Autorität ausschloss, sondern einen Mann des Wortes, den man einfach anrufen konnte. Auf justizpolitischen Veranstaltungen war er eine prägende Figur. Wenn jemand eine These vortrug, die ihm widersprach, stand er oft auf und mischte sich in die Debatte ein, während er sich über seinen gepflegten Vollbart strich. Das geschah nicht, um den Kritiker zurechtzuweisen, sondern um dessen Argumente ernst zu nehmen, sie zu prüfen, ihnen zu widersprechen oder sie weiterzudenken. Seine Loyalität verschiedenen Justizministern gegenüber war stets unterschiedlich, doch sein Ziel blieb gleich: Die Justizpolitik darf nicht zum Experimentierfeld politischer Erregungszustände verkommen, sondern muss auf fundierten, menschlichen Werten basieren.