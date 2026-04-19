Nachhaltigkeit: Luxus in Europa, Alltag im globalen Süden

Ein Vergleich zeigt, dass Nachhaltigkeit in Europa oft als optionales Extra wahrgenommen wird, während Länder wie Nepal und Bangladesch aufgrund ökonomischer und sozialer Notwendigkeiten einen pragmatischeren und ressourcenbewussteren Umgang pflegen. Europäischer Konsum hat oft gravierende Umweltauswirkungen in ärmeren Regionen.

In Europa wird Nachhaltigkeit häufig als etwas Zusätzliches, als Luxusgut betrachtet, das man sich leisten kann oder nicht. Im Gegensatz dazu ist in Ländern wie Nepal oder Bangladesch ein bewusster und sparsamer Umgang mit Ressourcen oft eine alltägliche Notwendigkeit, geprägt von ökonomischen Zwängen und den unmittelbaren Auswirkungen von Ressourcenknappheit. Diese Diskrepanz wirft ein Schlaglicht auf die globalen Verflechtungen unseres Konsum verhaltens.

Europäischer Konsum hinterlässt oft deutliche Spuren in anderen Teilen der Welt, sei es durch den Export von nicht recycelbarem Müll, der dann in ärmeren Ländern landet und dort Umweltprobleme verschärft, oder durch einen generell ressourcenintensiven Lebensstil, dessen ökologische Kosten von anderen getragen werden müssen. In vielen EU-Mitgliedstaaten, genauer gesagt in 16 von ihnen, existiert bereits ein Deponieverbot für Siedlungsmüll. Dies zwingt die Länder, nach alternativen Entsorgungswegen zu suchen, wie beispielsweise der Verbrennung, was zumindest die direkte Bodenbelastung reduziert, aber eigene ökologische Herausforderungen mit sich bringt. Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, Studierende aus einer Vielzahl von Ländern zu unterrichten: Nepal, Bangladesch, Kuba, Bali, Libanon, Palästina, Südafrika, Tansania, Kroatien und Kasachstan. Diese internationalen Gespräche über Nachhaltigkeit sind für mich jedes Mal eine Quelle neuer Perspektiven und halten mir als Europäerin einen wichtigen Spiegel vor. Eine nepalesische Studentin schilderte eindrucksvoll die massiven Umweltauswirkungen des wachsenden Trends zum Besteigen des Mount Everest. Sie berichtete von einer allgegenwärtigen Müllverschmutzung, verursacht durch wohlhabende Touristen, die ihren Abfall sorglos zurücklassen. Diese Praktiken stehen im krassen Gegensatz zu den Herausforderungen, denen sich die lokale Bevölkerung gegenübersieht. Eine Studentin aus Bangladesch beleuchtete die extremen sozialen Ungleichheiten in der Hauptstadt Dhaka. Sie selbst, aus der Mittelschicht stammend, kollabierte im vergangenen Sommer bei 40 Grad Hitze im Schatten und konnte sich in einen klimatisierten Raum retten. Für die ärmeren Bewohner der Stadt ist eine solche Zuflucht jedoch unerreichbar, was die Ungerechtigkeit des Klimawandels und unzureichender Infrastruktur verdeutlicht. Ein Student aus Kenia merkte im vergangenen Jahr treffend an, dass es zwar lobenswert sei, in Europa zu recyceln, der nicht recycelbare Restmüll jedoch oft in ihren Ländern landet. Dies unterstreicht die globale Dimension von Abfallmanagement und Konsum. Die nepalesische Studentin teilte zudem ihre Beobachtung, dass Nachhaltigkeit in Europa für sie den Eindruck erweckte, eher ein elitärer Zusatz, ein „Add-on“, zu sein. Sie stellte fest, dass man sich in Europa Nachhaltigkeit leisten müsse, da Bio-Produkte und andere nachhaltige Optionen oft teurer seien. Darüber hinaus sei in Europa alles scheinbar mit weiterem Konsum verbunden, als ob Nachhaltigkeit käuflich wäre. Ihr eigenes Verständnis von Nachhaltigkeit aus ihrer Heimat Nepal sei ein grundlegend anderes. Dort habe sie gelernt, bewusst und kreativ mit Ressourcen umzugehen. Beispielsweise wird eine nicht mehr als Trinkflasche nutzbare Plastikflasche zu einem Blumentopf umfunktioniert. Auch beim Einkaufen werde auf wiederverwendbare Körbe gesetzt, im Gegensatz zum schier unerschöpflichen Angebot an Einkaufstaschen in vielen europäischen Supermärkten. Bangladesch ging bereits 2002 mit einem Verbot dünner Plastiktüten voran, da diese während der Monsunzeit die Abwassersysteme verstopfen und zu Überschwemmungen beitragen. In Österreich gibt es indes im Oktober 2025 den begründeten Verdacht, dass vermehrt als „Biosackerl“ deklarierte Tüten tatsächlich aus herkömmlichem Kunststoff bestehen. Es ist offensichtlich, dass die kulturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Zugänge zu und die Verbreitung von Nachhaltigkeit weltweit stark beeinflussen. Während Europa in vielen Bereichen fortschrittlicher zu sein scheint, beispielsweise bei der Reduzierung von Einwegverpackungen für Pflegeprodukte, die in einigen asiatischen Ländern aufgrund von hoher Luftfeuchtigkeit als hygienischer gelten und dort ein größeres Müllproblem darstellen, gibt es auch Bereiche, in denen Europa hinterherhinkt. So existiert in 16 EU-Staaten ein Deponieverbot für Siedlungsmüll, was bedeutet, dass Restmüll nicht mehr einfach auf Deponien gelagert werden darf. In Österreich wird er beispielsweise verbrannt. Pfandsysteme sind in einigen europäischen Ländern, Teilen der USA, Kanada und Australien verbreitet, fehlen aber weitgehend im asiatischen und afrikanischen Raum. Dennoch ist der ökologische Fußabdruck in vielen dieser Länder oft kleiner. Dies hängt eng mit dem geringeren gesellschaftlichen Wohlstand zusammen, der vielen Menschen nicht den Kauf jährlicher Urlaubsflüge oder das Pendeln mit dem Auto ermöglicht. Der alltägliche Umgang mit begrenzten Ressourcen und die Notwendigkeit, Dinge mehrfach zu verwenden und kreativ umzufunktionieren, prägen dort eine Form der Nachhaltigkeit, die in wohlhabenderen Gesellschaften oft verloren geht





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