Nachbarschaftsstreit von Amira Pocher: Ex-Frau von Oliver Pocher beschwert sich über uneinsichtige Nachbarn

Amira Pocher, Ex-Frau von Oliver Pocher, befindet sich in einem heftigen Nachbarschaftsstreit. Nach dem Kauf ihres Grundstücks bauten die Nachbarn ohne Erlaubnis eine Tür in den Zaun und zäunten Teile ihres Gartens ab. Obwohl sie ihren Anwalt eingeschaltet hat, ist eine Lösung nicht in Sicht.

Die baldige Dreifach-Mama, Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher , hat große Probleme mit ihren Nachbarn. Nach dem Kauf eines Grundstück s, auf dem ihr Traumhaus steht, begann ein anhaltender Nachbarschaftsstreit .

Bereits während der Bauphase betraten die Nachbarn ohne Erlaubnis ihr Grundstück und entwendeten Steine. Zudem bauten sie eine Tür in den Zaun, der die Grundstücke trennt, damit sie jederzeit auf ihr Grundstück gelangen können. Der Wasserzähler der Nachbarn befindet sich weiterhin auf ihrem Grundstück, doch sie besitzt keinen Schlüssel für die Tür. Zusätzlich ragt das Tor der Nachbareinfahrt auf ihr Grundstück, was eine Gefahr für ihre Kinder darstellt.

Während ihrer Abwesenheit zäunten die Nachbarn etwa zwei Quadratmeter ihres Grundstücks ab, ohne ihr Erlaubnis. Ein Ende des Konflikts ist nicht absehbar. Ihr Anwalt riet ihr, zu klagen, da die Nachbarn bereits mehrere Fristen ignoriert haben. Sie dürfe den Zaun nicht beschädigen, sonst müsse sie mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amira Pocher Oliver Pocher Nachbarschaftsstreit Grundstück Zaun Recht Sicherheit Kinder

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ohne Seil in den Abgrund geworfen: Frau war kurz nach Aufprall...Die Behörden ermitteln nach dem tödlichen Unfall beim Rope-Jumping in Brasilien. Eine junge Frau wurde von Mitarbeitern des Extremsportanbieters in den Abgrund geworfen – ohne sie zuvor am Seil...

Read more »

Gwynne Shotwell: Die Frau hinter dem SpaceX-ErfolgSpaceX-COO Gwynne Shotwell ist eine der wenigen Personen, die gut mit Elon Musk zusammenarbeiten können. Beim SpaceX-IPO hat sie die Börsenglocke geläutet. Wer ist diese Frau?

Read more »

Bayern: Frau (75) in Bayreuth von Lastwagen erfasst und getötetBAYREUTH (BAYERN): Eine Frau starb am Dienstagnachmittag, 16. Juni 2026, auf dem Bayreuther Marktplatz. Nach ersten Erkenntnissen erfasste sie ein Lkw auf Höh

Read more »

Frau am Friedhof getötet: 14-Jährige steht nach Messerattacke vor...Am Mittwoch muss sich jene 14-jährige Schülerin vor Gericht verantworten, die laut Anklage eine 64-jährige Frau am Friedhof Baumgarten erstochen hat. Die Staatsanwaltschaft fordert sowohl eine...

Read more »