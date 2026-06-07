Nachbarschaftsstreit in Wien-Donaustadt eskaliert mit Messerangriff

Ein Streit zwischen zwei Nachbarn in Wien-Donaustadt eskalierte am Samstagabend gewalttätig. Ein 44-Jähriger attackierte einen 57-Jährigen mit Fäusten und einem Messer. Das Opfer wurde verletzt, der Täter festgenommen. Bei beiden Männern wurde Alkoholisierung festgestellt.

Die Polizei musste am Samstagabend zu einem Nachbarschaftsstreit in der Wien er Donaustadt ausrücken, der in einer gewalttätigen Eskalation endete. Gegen 19 Uhr suchte ein 57-jähriger Mann seinen 44-jährigen Nachbarn auf, um ein klärendes Gespräch zu führen.

Bereits bei der Begrüßung an der Tür eskalierte die Situation, als der Jüngere dem Älteren unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend holte er ein Messer, bedrohte sein Gegenüber mit dem Umbringen und zog sich in seine Wohnung zurück. Der 57-Jährige suchte daraufhin einen anderen Nachbarn auf, berichtete von dem Vorfall und gemeinsam versuchten sie telefonisch, den 44-Jährigen zu erreichen. Man verabredete eine weitere Aussprache in der Wohnung des dritten Nachbarn.

Als der 44-Jährige dort eintraf und die Tür geöffnet wurde, stürmte er unvermittelt in die Wohnung,attackierte den 57-Jährigen erneut und zog erneut das Messer. Der anwesende Nachbar griff ein, trennte die beiden und rief die Polizei. Die Beamten nahmen den 44-jährigen Österreicher vorläufig fest und zeigten ihn an. Gegen ihn wurden ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot erlassen.

Das sichergestellte Messer wurde beschlagnahmt. Das Opfer, der 57-Jährige, wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und wegen einer Fingerprellung und einer Rissquetschwunde im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht. Bei beiden Männern wurde eine Alkoholisierung von etwa zwei Promille festgestellt. Der Vorfall verdeutlicht die Gefahren von Nachbarschaftskonflikten, die unter Alkoholeinfluss schnell eskalieren können.

Die Polizei geht von einer wechselseitigen Provokation aus, wobei der 44-Jährige als Haupttäter gilt. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen und zur Vorgeschichte des Streits dauern an





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