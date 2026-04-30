Nach tödlichem E-Scooter-Unfall: Experten fordern strengere Regeln

Nach dem Tod eines zwölfjährigen Mädchens bei einem E-Scooter-Unfall fordern Verkehrsexperten eine generelle Helmpflicht und eine Reduzierung der maximal zulässigen Geschwindigkeit. Die neue StVO-Novelle tritt am Freitag in Kraft.

Nach dem tragischen Tod eines zwölfjährigen Mädchens bei einem E-Scooter - Unfall am Mittwoch fordern Verkehrsexperten erneut strengere Sicherheitsmaßnahmen. Am Freitag tritt eine Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft, die eine Helmpflicht für junge Fahrer von E-Scooter n und E-Bike s vorsieht.

Experten plädieren jedoch für eine generelle Helmpflicht und eine Reduzierung der maximal zulässigen Geschwindigkeit von 25 km/h auf 20 km/h. Verkehrsexperte Günter Emberger von der TU Wien verdeutlichte die Risiken: Bei 25 km/h entspreche ein Sturz in etwa einem Aufprall mit dem Kopf aus 2,5 Metern Höhe, bei 20 km/h wären es 1,6 Meter.

Er äußerte Unverständnis darüber, warum bisher keine gesetzlichen Änderungen in Bezug auf die Geschwindigkeit vorgenommen wurden, da Radfahrer ohne elektrische Unterstützung typischerweise mit 18 bis 20 km/h unterwegs sind. Auch Klaus Robatsch vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) unterstützt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 km/h, wie sie in Deutschland und der Schweiz bereits gilt.

Die zunehmende Anzahl von manipulierten E-Scootern, die schneller gemacht werden, erfordert laut Emberger verstärkte Kontrollen und eine größere Verantwortung der Hersteller, die sicherstellen müssen, dass die Fahrzeuge nicht so leicht „aufgerüstet“ werden können. Die neue StVO-Novelle sieht eine Helmpflicht für E-Bike-Fahrer bis 14 Jahre und für E-Scooter-Fahrer ab 16 Jahren vor. Experten befürworten jedoch eine Helmpflicht für alle Altersgruppen.

Statistiken des KFV zeigen, dass der Großteil der Verletzten älter ist: 97 Prozent der verletzten E-Bike-Fahrer sind über 14 Jahre alt, bei E-Scootern sind es 82 Prozent über 16 Jahre. Verkehrspsychologe Markus Unterleitner sieht die neuen Regeln als einen Schritt in die richtige Richtung, betont aber, dass die Gefahren von E-Scootern oft unterschätzt werden.

Die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) schließt sich der Forderung nach einer allgemeinen Helmpflicht an, da Schädel-Hirn-Verletzungen zu den häufigsten Todesursachen nach Unfällen gehören und selbst bei bester medizinischer Versorgung schwere Langzeitfolgen auftreten können. Die steigende Nutzung von E-Scootern und E-Bikes, auch für den Arbeitsweg, spiegelt sich in den Unfallstatistiken der AUVA wider. Im Jahr 2024 war jeder zehnte Arbeitswegunfall von Erwerbstätigen im Straßenverkehr auf ein E-Bike, einen E-Scooter oder ein Segway zurückzuführen.

Die AUVA appelliert daher an alle Erwachsenen, zum eigenen Schutz einen Helm zu tragen. Neben der Helmpflicht und der Geschwindigkeitsdiskussion bringt die Novelle weitere Änderungen mit sich: E-Scooter müssen mit Blinkern und Klingeln ausgestattet sein, die Promillegrenze für E-Scooter und E-Mopeds sinkt auf 0,5 Promille (bei E-Bikes und Fahrrädern bleiben es 0,8 Promille), und E-Mopeds werden ab dem 1. Oktober vom Radweg verbannt und müssen ein Kennzeichen, einen Führerschein und einen Helm haben.

Die Altersgrenze für E-Mopeds steigt auf 15 Jahre. Zudem werden automatisierte Zufahrtskontrollen in verkehrsberuhigten Zonen rechtlich abgesichert, um die Verkehrsberuhigung in Städten zu verbessern. Die jüngsten tödlichen Unfälle, wie der in Oberndorf an der Melk und in Kärnten, unterstreichen die Dringlichkeit dieser Maßnahmen





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