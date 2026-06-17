Nach fünf Jahren Hausunterricht: Teenager meistert Einstufungsprüfungen

Ein 13-Jähriger kehrt nach jahrelangem Homeschooling an die Mittelschule zurück und beeindruckt mit seinen Leistungen bei den Einstufungsprüfungen.

Ein 13-jähriger Teenager aus Altmünster hat nach fünf Jahren häuslichen Unterrichts den mutigen Schritt zurück in die öffentliche Schule gewagt. Seit dem 5. Mai besucht T. als außerordentlicher Schüler die Mittelschule Altmünster, wo er sich bis zum Semesterende in allen Fächern Einstufungsprüfung en stellen muss.

Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend: Der Bub zeigt exzellente Leistungen und beweist, dass er dem Unterrichtsstoff problemlos folgen kann. Die Bildungsdirektion hatte zunächst Bedenken geäußert und vorgeschlagen, dass T. in die dritte Klasse der Volksschule eingestuft werden sollte. Doch der Teenager und seine Familie kämpften für seinen Platz in der Mittelschule, und ihr Einsatz hat sich gelohnt. Der Weg zurück in die Regelschule war nicht einfach.

T. hatte fünf Jahre lang zu Hause gelernt, betreut von seinen Eltern und mit Unterstützung von Online-Kursen. Sein großer Wunsch war es, wieder unter Gleichaltrigen zu sein und den strukturierten Schulalltag zu erleben. Die Schulleitung der Mittelschule Altmünster zeigte sich offen für dieses Anliegen und arbeitete eng mit der Familie zusammen. Trotz anfänglicher Widerstände seitens der Bildungsdirektion wurde schließlich eine Lösung gefunden: T. darf als außerordentlicher Schüler die Schule besuchen und sich durch die Prüfungen qualifizieren.

Die Lehrer der Mittelschule berichten von einem motivierten und wissbegierigen Schüler, der sich schnell integriert hat. Die Einstufungsprüfungen sind eine Herausforderung, aber T. nimmt sie mit Bravour an. In Mathematik und den Naturwissenschaften liegt er weit über dem Durchschnitt, und auch in Sprachen zeigt er solide Kenntnisse. Seine Eltern sind stolz auf seine Entwicklung und betonen, dass der häusliche Unterricht ihm eine individuelle Förderung ermöglicht hat, die nun Früchte trägt.

Die Erfahrung zeigt, dass Homeschooling nicht zwangsläufig zu Defiziten führen muss, sondern bei richtiger Betreuung sogar Vorteile bieten kann. Die Bildungsdirektion wird den Fall genau beobachten, um gegebenenfalls Richtlinien für den Übergang von häuslichem Unterricht in die Regelschule anzupassen. T. selbst ist glücklich über seine Rückkehr in die Schule. Er genießt den Kontakt zu Mitschülern und die Möglichkeit, an Projekten und AGs teilzunehmen.

Sein Ziel ist es, bis zum Ende des Schuljahres den regulären Status als ordentlicher Schüler zu erreichen. Die Lehrer unterstützen ihn dabei und loben seinen Fleiß. Dieser Fall zeigt, dass flexible Bildungswege möglich sind, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Die Geschichte von T. könnte anderen Familien Mut machen, ähnliche Schritte zu wagen, und die Diskussion über die Vor- und Nachteile von häuslichem Unterricht neu beleben.

Die Schule in Altmünster hat bewiesen, dass Inklusion und individuelle Förderung auch bei späterem Einstieg gelingen können





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