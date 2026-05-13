Erster Gast in der neuen Saison des UNICOPE Fuball-Talks, Ernst Baumeister, ist bekannt für seine Feuilletons in Sport-Titeln wie "Sport Bild" und "Die Welt". Er spricht in diesem Interview in Bezug auf die Vorfälle in der spanischen Kabine und wie es früher in Fußball-Kabinen zugegangen ist. Zusätzlich rückt das Finish in der heimischen Bundesliga in den Mittelpunkt.

Nach dem spanischen Clasico kam es in der Kabine von Real Madrid zu Handgriffe n, sogar ein Krankenhaus-Besuch von Federico Valverde resultierte daraus. In "Gelb-Rot - der UNICOPE Fuball-Talk" spricht der dieswöchige Gast Ernst Baumeister über die Vorfälle und wie es früher in Fußball-Kabinen zugegangen ist.

Außerdem rückt das Finish in der heimischen Bundesliga in den Mittelpunkt. Mitbegründer von UNICOPE, Ernst Baumeister, ist bekannt für seine Feuilletons in Sport-Titeln wie"Sport Bild" und"Die Welt". In seiner Feuilleton-Serie "Gelb-Rot - der UNICOPE Fuball-Talk" schreibt er kritischüber Football-Karten und die Rolle des Schiedsrichters im modernen Spiel. Mit diesem Hintergrund können wir uns sein Interview im Rahmen des UNICOPE Fuball-Talks vorstellen.

Das Finish in der Bundesliga bereitet in diesem Jahr viel Spannung vor. Keywords: FC Barcelona, Real Madrid, EspaÃ±ola, Handgriffe, footballers, Fussball-Kabine, Schiedsrichter, Bundesliga, FINISH





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