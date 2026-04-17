Nach dem Marathon: So gelingt die Regeneration und vermeidet die typischen Fehler

Was tun nach 42,195 Kilometern? Experten erklären, wie Läufer ihren Körper optimal versorgen, welche Fehler es zu vermeiden gilt und warum ein gespritzter Apfelsaft besser ist als das Finisher-Bier.

Nachdem die Ziellinie überquert ist, ist der Marathon zwar erfolgreich beendet, doch physiologisch und körperlich befindet man sich noch mitten in einer Ausnahmesituation. Der Kreislauf ist noch hochgefahren. Ein plötzliches Stehenbleiben könnte jetzt zu Schwindel oder Kreislaufproblemen führen. Daher ist es wichtig, nicht abrupt abzuschalten, sondern in Bewegung zu bleiben.

Auslaufen ist zwar nicht unbedingt notwendig und oft kurzfristig auch nicht möglich, aber einfaches Weitergehen ist ratsam. Viele sind überrascht, dass intensives Dehnen im Ziel keine gute Idee ist. Die Muskulatur ist nach der Belastung eines Marathons auf mikroskopischer Ebene angeschlagen. Starkes Dehnen kann jetzt mehr schaden als nützen. Locker bewegen ist in Ordnung, aber nichts erzwingen. Parallel dazu sollte man relativ früh mit dem Trinken beginnen. Idealerweise nicht nur Wasser, sondern etwas mit Elektrolyten oder auch Zucker. Das berühmte Finisher-Bier hat eine gewisse Logik: Flüssigkeit plus Kohlenhydrate. Allerdings wirkt Alkohol entwässernd, was für die Regeneration nicht ideal ist. Alkoholfreies Bier ist besser, aber ein Apfelsaft gespritzt ist mindestens genauso gut und eigentlich sogar alkoholfreiem Bier überlegen. Aus sportmedizinischer Sicht ist ein gespritzter Apfelsaft die bessere erste Belohnung als ein alkoholfreies Bier. Trotz des Gefühls von keinem Hunger und keinem Durst, das mit der Stressreaktion des Körpers im Alarmmodus zusammenhängt, sollte man trinken und auch kleine Mengen essen. Dies gelingt oft erstaunlich gut, selbst ohne Durstgefühl. Kleine Essensmengen sind sinnvoll, auch wenn man sich nicht danach fühlt. Es geht nicht darum, ein ganzes Menü zu verdrücken, sondern dem Körper langsam wieder die Energie zuzuführen, die er massiv verbraucht hat. Die Frage, warum viele Läufer dynamisch ins Ziel laufen, aber nur wenige Meter danach kaum mehr laufen können, ist faszinierend. Während des Laufs kompensiert der Körper hormonell, neurologisch und psychisch viel. Im Ziel fällt diese Kompensation plötzlich weg. Nicht-wissenschaftlich ausgedrückt: Der Körper hat bis zur Ziellinie durchgehalten und lässt danach die Maske fallen, um zu zeigen, wie es ihm nach 42,195 km wirklich geht. Es gibt das sogenannte Open Window, bei dem das Immunsystem mitunter bis zu zwei, drei Tage geschwächt ist und man anfälliger für Infekte wird. Hilfreich sind hierbei ganz banale Dinge wie Schlaf, ausreichend Flüssigkeit und Energiezufuhr sowie Vorsicht in großen Menschenmengen. Aus sportinternistischer Sicht im Zentrum Brigittenau würde man bei einem Läufer, der nach einem gut gelaufenen Marathon völlig zerstört im Ziel liegt, über einen Trainerwechsel nachdenken. Ein gut gelaufener Marathon ist nicht der, bei dem man am Ende ist, sondern der, bei dem man seine Leistungsgrenze optimal trifft. Das bedeutet: maximal fordernd, aber nicht komplett überschießend. Wer im Ziel jubeln kann, hat das Rennen perfekt eingeteilt und genau das richtige Tempo getroffen. Dieses Phänomen, dass Läufer kurz nach der Ziellinie kaum noch gehen können, trotz energiegeladenem Zieleinlauf, erklärt sich durch die plötzliche Abwesenheit der während des Laufs wirksamen hormonellen, neurologischen und psychischen Kompensationsmechanismen. Der Körper schaltet sozusagen ab und zeigt seine wahre Erschöpfung. Die anfälliger machende Phase für Infekte, das Open Window, erfordert besondere Aufmerksamkeit. Hierbei sind einfache Maßnahmen wie ausreichender Schlaf, Flüssigkeits- und Energiezufuhr von größter Bedeutung, ebenso wie die Vermeidung von großen Menschenansammlungen, um eine Ansteckung zu verhindern. Die Betrachtung eines gut gelaufenen Marathons aus sportmedizinischer Sicht unterscheidet sich von der Vorstellung, dass Erschöpfung ein Zeichen für eine optimale Leistung ist. Vielmehr wird ein optimaler Lauf durch eine präzise Renneinteilung und das Erreichen der individuellen Leistungsgrenze ohne Überforderung definiert. Die Fähigkeit, nach dem Rennen noch Freude zu empfinden, ist ein Indikator für eine erfolgreiche und gut gesteuerte Renndurchführung





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