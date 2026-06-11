Mysterium im Bretsteingraben: Ermittler suchen Identität unbekannten Radfahrers in Deutschland

Die Polizei Steiermark hofft auf internationale Hilfe aus Deutschland, um einen im Wald gefundenen Mann zu identifizieren. Ein spezifisches Radtrikot aus Bremen könnte den entscheidenden Hinweis liefern.

In den abgelegenen Wäldern der Obersteiermark, genauer gesagt im Bereich des Bretsteingrabens im Bezirk Murtal, spielt sich ein kriminalistisches Rätsel ab, das die Ermittler seit geraumer Zeit vor enorme Herausforderungen stellt.

Es geht um den Fund menschlicher Überreste, die in unmittelbarer Nähe einer Wildtierfütterung entdeckt wurden. Besonders rätselhaft an diesem Fall ist die zeitliche Diskrepanz zwischen dem eigentlichen Fund und der offiziellen Meldung bei den Behörden. Während die sterblichen Überreste eines Mannes zusammen mit einem Fahrrad vermutlich bereits in den Jahren 2014 oder 2015 durch den Waldbesitzer bemerkt wurden, gelangte die Information erst im Jahr 2025 an die zuständigen Polizeibehörden. Diese Verzögerung erschwert die Rekonstruktion der Ereignisse erheblich.

Ein anthropologisches Gutachten lieferte erste wichtige Anhaltspunkte zur Person: Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Mann im Alter zwischen 40 und 60 Jahren, dessen Körpergröße schätzungsweise zwischen 1,60 und 1,70 Metern lag. Die Experten schätzen den Todeszeitpunkt in einen Zeitraum zwischen 2014 und 2019. Ein tragisches Detail ist das Fehlen des Schädels, was eine präzise Feststellung der Todesursache nahezu unmöglich macht.

Dennoch bleibt die Frage nach einem möglichen Fremdverschulden im Raum, da die Ermittler alle Eventualitäten in Betracht ziehen. Die bisherigen Bemühungen des Landeskriminalamtes Steiermark waren intensiv und umfassend. Es wurden modernste forensische Methoden angewandt, DNA-Analysen durchgeführt und die Ergebnisse mit internationalen Vermisstenregistern abgeglichen. Trotz dieses enormen Aufwands blieb die Identität des Verstorbenen bisher ein Geheimnis; es gab keinen einzigen Treffer in den Datenbanken, was auf eine Person hindeutet, die möglicherweise ohne weitreichende familiäre Bindungen oder unter sehr spezifischen Umständen verschwand.

Neben den menschlichen Überresten wurde ein Fahrrad der Marke Cube sichergestellt. Recherchen ergaben, dass dieses spezifische Modell zwischen den Jahren 2003 und 2007 vorwiegend auf dem deutschen Markt vertrieben wurde. Dieser Fund ist ein wichtiger Baustein, da er die Herkunft des Mannes oder zumindest seine Ausrüstung in Richtung Deutschland verschiebt.

Die Kombination aus dem Alter des Fahrrads und dem geschätzten Todeszeitraum lässt darauf schließen, dass der Mann das Rad über viele Jahre hinweg genutzt hat, bevor er in den steirischen Wäldern verstarb. Nun setzen die Kriminalisten ihre Hoffnungen auf ganz konkrete materielle Beweise, die bei den Funden gesichert werden konnten. Es handelt sich dabei um Teile von Radbekleidung, insbesondere ein graues Radtrikot. Dieses Kleidungsstück wurde in Italien produziert, doch die Spur führt direkt nach Norddeutschland.

Die Ermittlungen ergaben, dass dieses Trikot in den Jahren 2008 und 2009 von der National Cycling Academy, kurz NCA, im Raum Bremen an Personen ausgegeben wurde, die dort erfolgreich Spinning-Kurse absolviert hatten. Diese sehr spezifische Information ist nun der Kern der aktuellen Fahndung. In der Sendung Fahndung Österreich auf ServusTV wurde deshalb ein öffentlicher Appell gestartet. Chefinspektor Andreas Dirnberger vom LKA Steiermark betonte die Wichtigkeit von Hinweisen aus Deutschland.

Er hofft, dass sich Personen an die damaligen Kurse erinnern, die das Trikot wiedererkennen oder vielleicht sogar einen Angehörigen vermissen, der eine Affinität zum Radsport hatte und seit Jahren verschollen ist. Das Ziel der Polizei ist es, dem anonymen Toten endlich einen Namen zu geben und den Hinterbliebenen Gewissheit zu verschaffen.

Jeder noch so kleine Hinweis aus der Bremer Region oder von ehemaligen Teilnehmern der National Cycling Academy könnte der Schlüssel sein, um dieses jahrzehntealte Mysterium im Bretsteingraben endlich zu lösen





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Steiermark LKA Vermisstenfall Bremen National Cycling Academy

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