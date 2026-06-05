Mysteriöses Hämatom im Gesicht von Andrew Mountbatten-Windsor

Ein mysteriöses, großflächiges Hämatom im Gesicht von Andrew Mountbatten-Windsor sorgt für Spekulationen. Der 66-Jährige, der im vergangenen Jahr seine königlichen Titel verlor, wurde am 4. Juni in der Nähe seines neuen Wohnsitzes Marsh Farm auf dem Sandringham-Anwesen fotografiert. Die Aufnahmen zeigen eine unübersehbare, tiefviolette Verfärbung auf der rechten Gesichtshälfte des Bruders von König Charles III.

Ein mysteriöses, großflächiges Hämatom im Gesicht von Andrew Mountbatten-Windsor sorgt für Spekulationen. Der 66-Jährige, der im vergangenen Jahr seine königlichen Titel verlor, wurde am 4.

Juni in der Nähe seines neuen Wohnsitzes Marsh Farm auf dem Sandringham-Anwesen fotografiert. Die Aufnahmen zeigen eine unübersehbare, tiefviolette Verfärbung auf der rechten Gesichtshälfte des Bruders von König Charles III. Der auffällige Fleck erstreckt sich von der Schläfe über das Auge bis hinunter zur Wange. Angesichts der anhaltenden Spannungen und der veränderten Lebensumstände des Bruders von König Charles III. lösten die Bilder im Netz Diskussionen aus.

Aus dem direkten Umfeld des ehemaligen Herzogs von York gab es jedoch schnell Entwarnung. Eine dem Palast nahestehende Quelle erklärte, dass kein Grund zur Sorge bestehe. Aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht wurden zwar keine exakten Details genannt, doch britische Medien berichten übereinstimmend, dass es sich bei dem Fleck um die sichtbare Folge einer völlig harmlosen, nicht ernsten medizinischen Verfassung handele und nicht etwa um die Folge eines Sturzes, Unfalls oder Angriffs.

Die Aufregung um die mysteriöse Gesichtsschwellung trifft den gefallenen Royal in einer ohnehin extrem turbulenten Phase. Anfang des Jahres musste er seine langjährige Residenz, die luxuriöse Royal Lodge mit ihren 30 Zimmern im Windsor Great Park, nach erheblichem Druck des Königs endgültig räumen. Am Montag wurde bekannt, dass Andrew Nebengebäude der Royal Lodge, die er fast mietfrei bewohnte, unerlaubt an seine Angestellten untervermietet hat.

Nach Angaben des Rechnungshofes strich er die Einnahmen aus der Untervermietung dreier kleinerer Häuser auf dem weitläufigen Gelände ein. Die aus der Untervermietung erzielten Einnahmen flossen an Andrew Mountbatten-Windsor. Uns ist nicht bekannt, welche Miete verlangt wurde. Nach einem zweimonatigen Zwischenstopp in der geschichtsträchtigen Wood Farm bezog Andrew erst im April dieses Jahres die Marsh Farm, die zuvor für viel Geld renoviert und mit strengen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet worden war





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