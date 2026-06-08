Ein plötzlich ausgebrochenes Feuer in einem Terrassenmöbel im Fahrradraum eines Wohnhauses in Imst ließ trotz schneller Feuerwehraktion nur geringen Schaden zurück. Technische Defekte sind ausgeschlossen, aber ein offenes Fenster wirft Fragen nach möglicher Brandstiftung auf. Die Polizei ermittelt weiter und bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall in Imst entwickelte sich schnell zu einem Rätsel, das die örtliche Bevölkerung und die Einsatzkräfte gleichermaßen beschäftigte. In den frühen Morgenstunden des letzten Samstags, etwa um vier Uhr dreißig, meldete die Leitstelle Tirol einen Brand im Fahrradraum eines Mehrparteienhaus es in der Schustergasse.

Laut Polizeibericht war dort ein abgestelltes Terrassenmöbelstück plötzlich in Flammen aufgegangen. Das Feuer breitete sich dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Imst nicht weiter aus, sodass nur ein geringer Sachschaden entstand und das Gebäude weitgehend verschont blieb. Die Einsatzkräfte konnten das brennende Möbelstück rasch löschen, bevor das Feuer auf weitere Gegenstände oder die Bausubstanz übergriff. Die Anwohner wurden darüber informiert, dass keinerlei Gefahr für die übrigen Wohnungen bestand und dass die Feuerwehr das Gerät nach dem Löschen gesichert hat.

Nach dem Einsatz leitete die Polizei sofort Ermittlungen ein, um die Brandursache zu klären. In den ersten Untersuchungen konnten offensichtliche technische Defekte, die das Feuer ausgelöst haben könnten, eindeutig ausgeschlossen werden. Das Brandstück zeigte keinerlei Spuren von Kurzschlüssen, defekten Elektrogeräten oder anderen typischen Fehlfunktionen, die üblicherweise bei solchen Vorfällen eine Rolle spielen. Die Ermittler konzentrierten sich anschließend auf mögliche menschliche Einflüsse.

Besonders bemerkenswert war, dass ein Fenster direkt neben dem abgebrannten Möbelstück in der Nacht offen stand. Dieser Umstand lässt nicht ausschließen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Polizei betonte, dass Brandstiftung weiterhin im Fokus der Untersuchungen stehe und dass Zeugen, die zur Tatzeit im Gebäude oder in dessen Nähe waren, dringend gebeten werden, sich zu melden. Die Diskussion um die mögliche Brandstiftung spaltete die lokale Gemeinschaft.

Während einige Anwohner skeptisch gegenüber Derbystatusfragen bleiben und die Polizei um rasche Klarheit bitten, äußerten andere Bedenken bezüglich möglicher Sicherheitslücken im Gebäudemanagement. Die Stadt Imst hat bereits angekündigt, die Sicherheitsvorkehrungen in älteren Wohnhäusern zu überprüfen und insbesondere die Zugangskontrollen zu gemeinschaftlich genutzten Räumen zu stärken. Die Feuerwehr betonte zudem, dass regelmäßige Wartungen und Kontrollen von elektrischen Installationen unabdingbar seien, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.

Die Ermittlungen laufen weiter, und die Behörden hoffen, durch die Befragung von Zeugen und die Auswertung von Videoüberwachung des Hauses bald ein eindeutiges Bild zu erhalten. Bis dahin bleibt die Ursache des Brandes in Imst ein ungelöstes Mysterium, das sowohl die Polizei als auch die Anwohner weiterhin beschäftigt





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