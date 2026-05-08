Muttertag: Kleine Gesten statt großer Geschenke

Der Muttertag wird oft mit großen Geschenken und aufwendigen Feiern verbunden, doch für viele Mütter sind es die kleinen Gesten und die gemeinsame Zeit, die wirklich zählen. Eine Kolumne über die wahren Werte des Muttertags.

Am Muttertag wird oft viel Aufhebens gemacht, doch für viele Mütter steht nicht der Tag selbst im Vordergrund, sondern die kleinen Gesten und die gemeinsame Zeit.

Die eigene Mutter hat dem Muttertag nie besondere Bedeutung beigemessen. Als Kinder bastelten wir im Kindergarten die üblichen Geschenke wie bemalte Topflappen oder Aschenbecher für den Vatertag. Doch was sie bis heute aufgehoben hat, sind die kleinen Liebesbriefchen in dieser ernsthaften Volksschulschrift. Mit kleinen Kindern kann der Muttertag sehr rührend sein.

Meistens telefonieren wir am Muttertag und gratulieren uns gegenseitig. Besuchen würden wir uns an jedem anderen Tag des Jahres. Nie sind die Gasthäuser voller und die Menschen gereizter als an diesem Tag, der nur den Handel in einen Freudentaumel stürzt. Viele Angebote sind amüsant.

Minus 30 Prozent auf Kompressionsstrümpfe oder 25 Prozent Rabatt auf Einlagen, die vor schmerzenden Füßen bewahren. Immer auf den Beinen, diese Mütter, sie geben einfach keine Ruhe. Die verbilligte Eintrittskarte für Gigi D‘Agostino, die ein Event-Vermarkter anbietet, gefällt mir auch. Nicht auszudenken, so ein Konzert, wo lauter beschenkte Mütter zu „L‘amour toujours“ mitgrölen.

In Frage käme auch die „Muttertagsbox“ von der Drogerie. Alles dabei, gegen Krähenfüße und müde Augen, auch die Handcreme für strapazierte Mütterhände. Aber es gibt auch gute Ideen. Emily Weinstein hat in der Cooking Section der New York Times die Frage beantwortet, womit sie als Mutter denn gerne bekocht werden würde.

Hauptsache, es wird alles von Anfang bis Ende erledigt, von der Entscheidung für ein Gericht über die Besorgungen bis hin zum Aufräumen.

„Alles, was ich nicht selbst koche, jede Mahlzeit, an deren Planung oder Zubereitung ich nicht beteiligt war, ist das perfekte Geschenk. “ Eine Blume wäre nett, schreibt sie weiter, es muss nicht der große Blumenstrauß sein, darum geht es nicht. Eine Prise Aufmerksamkeit und ein bisschen am eigenen Leben teilhaben lassen, das wäre der Wunsch, den wohl viele Mütter an ihre Kinder haben, aber es muss wirklich nicht an diesem Sonntag sein.

Friederike Leibl schreibt in ihrer Kolumne jeden Freitag über Alltagsbeobachtungen: Weil die kleinen Dinge viel über die großen verraten. Der Muttertag ist oft ein Tag der Pflicht und des Konsums, doch die wahren Geschenke sind die kleinen Gesten und die Zeit, die man miteinander verbringt. Es geht nicht um teure Geschenke oder aufwendige Feiern, sondern um die Liebe und Wertschätzung, die im Alltag oft zu kurz kommen.

Vielleicht sollten wir uns öfter daran erinnern, dass es nicht der Tag selbst ist, der zählt, sondern die Liebe und Aufmerksamkeit, die wir jeden Tag schenken





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