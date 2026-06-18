Mutter tötet Sohn: Prozess um Kindstod und Schuldfähigkeit

In einem aufsehenerregenden Prozess muss sich eine 30-jährige Mutter verantworten, die ihren einjährigen Sohn erwürgt haben soll. Die Angeklagte spricht von Schutzimpulsen in einem suchtgeprägten Umfeld, während die Staatsanwaltschaft von einer geplanten Tat ausgeht. Im Zentrum steht die Frage der Schuldfähigkeit und der Einfluss von Traumata.

Der Prozess gegen eine 30-jährige Mutter , die ihren einjährigen Sohn erwürgt und anschließend einen Suizidversuch unternommen haben soll, wirft ein Schlaglicht auf die Verzweiflung in gewalttätigen und suchtgeprägten Lebensumständen.

Das Verfahren vor einem Schwurgericht zeigt die grausame Tat, die über Wochen vorbereitet worden sein soll. Die Angeklagte hat sich schuldig bekannt, bestreitet jedoch die Schuldfähigkeit und beruft sich auf ihre psychische Verfassung. Ein zunächst privates Gutachten sah die Frau als unzurechnungsfähig an, während ein vom Gericht bestellter Sachverständiger zur entgegengesetzten Einschätzung kam. In mehreren Aussagen schilderte die Mutter, dass sie ihren Sohn aus einer als bedrohlich empfundenen Umgebung mit Alkohol- und Suchtproblemen habe schützen wollen.

Ihr Lebensgefährte habe sie nach der Geburt zusehends im Stich gelassen und ein gravierendes Alkoholproblem offenbart, weshalb sie sich an das Kinderschutzzentrum und die Frauenberatung gewandt habe. Für einen geplanten Auszug mit dem Kind habe ihr letztlich die Kraft gefehlt.

"Ich war einfach so am Ende", sagte sie. Der Verteidiger verwies zudem auf eine früheTraumatisierung durch ihren alkoholabhängigen Vater, die die Persönlichkeitsstruktur seiner Mandantin nachhaltig geschädigt habe. Die Geburt des Sohnes sei das größte Glück ihres Lebens gewesen, bis die Vergangenheit sie eingeholt und sie den Bezug zur Realität verloren habe. Der einzige Ausweg, der ihr geblieben sei, sei gewesen, gemeinsam mit dem Sohn "aus dem Leben zu scheiden".

Ein Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit während der Beweisaufnahme wurde abgelehnt. Die Staatsanwältin betonte, es handle sich um eine geplante Tat, nicht um eine wahnbedingte Handlung. Das tote Kleinkind und die schwer verletzte Mutter waren von einem Angehörigen entdeckt worden. Die Frau wurde nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus festgenommen und die U-Haft verhängt.

Das Verfahren dauert an und wirft Fragen zur Schuldfähigkeit, zu den Auswirkungen von Traumata und zu den Grenzen des Schutzes von Kindern in alkohol- und suchtgeprägten Umfeldern auf





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