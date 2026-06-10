Mutter aus Oberösterreich sucht dringend Auto für beruflichen Wiedereinstieg

Eine 37-jährige Mutter aus dem Bezirk Wels-Land kämpft nach der Karenz mit finanziellen Sorgen, gesundheitlichen Problemen und fehlender Mobilität. Ein Auto wäre für sie der Schlüssel, um wieder arbeiten zu können und ihrer Familie eine sichere Zukunft zu bieten.

Mara , eine 37-jährige Mutter aus dem Bezirk Wels-Land in Oberösterreich , steht vor erheblichen finanziellen und gesundheitlichen Herausforderungen, während sie versucht, für ihre kleine Familie eine sichere Zukunft aufzubauen.

Nach derKarenz sucht sie händeringend einen Job, doch mehrere Faktoren erschweren die Suche massiv. Ohne eigenes Auto ist sie in ihren Mobilitätsmöglichkeiten stark eingeschränkt, viele Stellen sind für sie nicht erreichbar und die Arbeitszeiten lassen sich nur schwer mit der Kinderbetreuung vereinbaren. Besonders belastend wirkt sich ihr laufender Privatkonkurs aus, der auf eine frühere Ehe zurückgeht und voraussichtlich in etwa zwei Jahren abgeschlossen sein wird.

Trotz des Willens zum Neuanfang traf die Familie innerhalb kurzer Zeit eine Reihe finanzieller Rückschläge: eine hohe Nachzahlung von rund 5000 Euro, gestiegene Wohnkosten und mehrere gleichzeitig kaputtgegangene Haushaltsgeräte. Ihr ganzes Erspartes ist aufgebraucht, das eigentlich für den Kauf eines Autos bestimmt war. Dabei wäre ein Fahrzeug genau das, was Mara helfen könnte, wieder eigenes Geld zu verdienen. In Bewerbungsgesprächen muss sie immer wieder betonen, dass sie nur zu bestimmten Zeiten arbeiten kann, da sie ihren Sohn betreut.

Mit einem Auto wäre sie flexibler und könnte auch weiter entfernte Jobs annehmen. Zusätzlich kämpft Mara mit gesundheitlichen Problemen, insbesondere einem schmerzhaften Fersensporn. Trotzdem legt sie täglich zu Fuß einen langen Weg mit ihrem Sohn zur Krabbelstube und zurück zurück - viermal am Tag jeweils etwa 20 Minuten. Die Eltern bemühen sich sehr, ihrem dreijährigen Sohn ein unbeschwertes Zuhause zu bieten und ihn nicht mit den Geldsorgen zu belasten.

Nun hofft die Familie auf Unterstützung, insbesondere auf ein verlässliches Fahrzeug, das Mara den Weg zurück ins Berufsleben ermöglichen würde. Es muss kein Luxus sein, sollte aber sicher für sie und ihr Kind sein





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