Mutmaßlicher Sozialbetrug am Flughafen Wien aufgedeckt: Frau bezog Pflegegeld trotz bester Gesundheit

Am Flughafen Wien-Schwechat wurde eine türkische Staatsbürgerin kontrolliert, die trotz Bezug von Pflegegeld der höchsten Stufe 6 kerngesund erschien. Die Ermittlungen ergaben einen Betrugsverdacht, der zu erheblichen finanziellen Verlusten geführt haben könnte.

Am Flughafen Wien -Schwechat kam es kürzlich zu einem bemerkenswerten Aufgriff im Rahmen von Schwerpunktkontrollen der Kriminalpolizei. Eine türkische Urlauberin, die aus ihrem Heimatland zurückkehrte, geriet in die Kontrollstraße und präsentierte sich den Beamten in einem Zustand, der keinerlei Anlass zur Besorgnis gab. Augenzeugenberichten zufolge bewegte sich die Frau normal, benötigte keine Gehhilfen und zeigte keinerlei sichtbare Beeinträchtigungen. Dies schien zunächst unauffällig, doch eine nähere Überprüfung sollte Erstaunliches zutage fördern und den Verdacht auf einen aufwändigen Sozialbetrug lenken.

Die eingehenden Ermittlungen, die von der Taskforce SOLBE (Sozialbetrug) übernommen wurden, deckten eine wahrlich schockierende Diskrepanz auf. Es stellte sich heraus, dass die Frau in Österreich monatlich Pflegegeld der Stufe 6 bezog, eine Leistung, die eigentlich für Personen bestimmt ist, die einer besonders intensiven und rundum die Uhr benötigten Betreuung bedürfen und oft nicht mehr selbstständig gehen können. Die Auszahlungssumme belief sich auf stolze 1.685,40 Euro pro Monat. Die Diskrepanz zwischen dem Anspruch auf diese höchste Pflegestufe und dem offenbar kerngesunden Erscheinungsbild der Frau erregte den Verdacht der zuständigen Behörden. Um die Situation zu klären, wurde eine umgehende ärztliche Nachuntersuchung veranlasst. Diese medizinische Begutachtung bestätigte die Vermutungen der Ermittler: Die Frau wurde als tatsächlich kerngesund eingestuft. Infolgedessen wurde ihr das Pflegegeld umgehend aberkannt.

Dennoch ist der finanzielle Schaden für den österreichischen Staat beträchtlich. Nach ersten Erkenntnissen soll die türkische Staatsbürgerin durch diesen mutmaßlichen Betrug rund 150.000 Euro unrechtmäßig erhalten haben. Die laufenden Ermittlungen sollen nun das genaue Ausmaß des Betrugs und mögliche weitere Beteiligte aufdecken.

Diese Enthüllung reiht sich in eine Besorgnis erregende Entwicklung im Bereich des Sozialbetrugs ein, wie die von Brigadier Gerald Tatzgern geleitete Taskforce SOLBE jüngst präsentierte. Seit ihrer Gründung konnte diese Spezialeinheit einen aufgedeckten Schaden von etwa 158 Millionen Euro verzeichnen. Die intensivierten Kontrollen, die aufgrund solcher Vorfälle immer weiter verschärft werden, spiegeln sich auch in den steigenden Fallzahlen wider. Während im Jahr 2016 noch 472 Anzeigen im Zusammenhang mit Sozialbetrug registriert wurden, ist diese Zahl bis zum Jahr 2025 dramatisch auf 6.062 angestiegen. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit und die Wirksamkeit solcher gezielten Ermittlungsansätze, um die Integrität des Sozialsystems zu wahren und Missbrauch zu unterbinden.

Der Fall der kerngesunden Leistungsempfängerin unterstreicht einmal mehr, wie raffiniert und grenzüberschreitend solche Betrugsmaschen sein können und wie wichtig wachsame Kontrollen sind, um die Gelder der Steuerzahler vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Die Bemühungen der Taskforce SOLBE sind angesichts dieser Zahlen von immenser Bedeutung für die Gesellschaft und die Finanzen des Landes.





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