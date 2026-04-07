Mutandwa-Hattrick sichert SV Ried wichtigen Sieg und sorgt für Klassenerhalt-Träume

Kingstone Mutandwa avancierte mit einem Hattrick zum Matchwinner für die SV Ried gegen Altach. Der Sieg in der Nachspielzeit stärkt das Selbstvertrauen und lässt die Träume vom Klassenerhalt wachsen. Die Zukunft von Mutandwa und Peter Kiedl in Ried ist offen.

Diese Qualifikationsgruppe ist nichts für schwache Nerven und für ein langes Leben wohl nicht sehr förderlich, scherzte Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport der SV Oberbank Ried, gestern Nachmittag im Telefonat mit den OÖN. Die Stimmung im Verein ist nach dem 3:2-Heimsieg am Karfreitag gegen Altach bestens, ein Ergebnis, das Trainerteam und Mannschaft mit einem guten Gefühl in die Osterfeiertage gehen lässt.

Dieser Sieg spiegelt in gewisser Weise die 2:3-Niederlage gegen Blau-Weiß Linz wider, bei der Ried zwischenzeitlich mit 2:0 führte, aber nach dem frühen Ausschluss von Nicolas Bajlicz das Spiel noch aus der Hand gab.\Der Sieg gegen Altach war vor allem dem herausragenden Kingstone Mutandwa zu verdanken, der mit einem lupenreinen Hattrick die Partie entschied. Altach-Spieler Ousmane Diawara musste nach einem Ellbogenschlag gegen Michael Sollbauer in der 58. Minute vom Platz, was einen Sturmlauf der Rieder auslöste. Mutandwa, der Nationalstürmer von Sambia, war erst kurz zuvor von einem Einsatz gegen Argentinien zurückgekehrt und stand zunächst auf der Bank. Seine Einwechslung erwies sich als goldrichtig: In nur 45 Minuten erzielte er drei Tore und krönte seine Leistung mit dem entscheidenden Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit. Der Sieg war besonders wichtig für das Selbstvertrauen der Mannschaft, wie Fiala betonte. Der Vorsprung auf Blau-Weiß Linz beträgt nun zehn Punkte, sieben Runden vor Saisonende. Mutandwa wiederholt damit ein Kunststück, das zuvor nur einem Spieler in der Bundesliga-Geschichte der SV Ried gelang. Christophe Lauwers erzielte am 12. Juli 2000 als Einwechselspieler drei Tore für Ried.\Die Zukunft von Mutandwa in Ried ist ungewiss, da er von Cagliari ausgeliehen ist. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Ried die Kaufoption zieht und von einem möglichen Weiterverkauf an Cagliari oder einen anderen Verein profitieren wird. Auch für Peter Kiedl, den zweiten Mittelstürmer, der von Sturm Graz ausgeliehen ist, besteht eine Kaufoption. Fiala betonte, dass der Verein auf verschiedene Szenarien vorbereitet ist und sich nun auf den Kampf um den Klassenerhalt konzentriert. Das nächste Spiel gegen den Wolfsberger AC, der derzeit vorletzter der Qualifikationsgruppe ist, wird entscheidend sein. Fiala zeigte sich optimistisch und betonte, dass die Mannschaft alles geben wird, um dem WAC weh zu tun. Nicolas Bajlicz kehrt nach seiner Sperre in den Kader zurück. Das Ziel ist klar: Klassenerhalt. Die Verantwortlichen sind sich der Bedeutung der kommenden Spiele bewusst und bereiten sich intensiv vor, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Mannschaft zeigt Kampfgeist und Selbstvertrauen, was die Fans in dieser spannenden Phase der Saison hoffen lässt





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