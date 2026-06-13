Musk beschuldigt: Falschinfos über Migranten schürten Gewalt in Nordirland

Ein Bericht der Organisation Center for Countering Digital Hate (CCDH) zeigt, dass Elon Musk durch die Verbreitung von Falschinformationen über einen Messerangriff gewalttätige Proteste gegen Migranten in Nordirland angeheizt hat.

Elon Musk , Besitzer der Online-Plattform X, hat einem Bericht zufolge durch die Verbreitung von Falschinformationen maßgeblich zu gewalttätigen ausländerfeindlichen Protesten in Nordirland beigetragen. Die Internetüberwachungsorganisation Center for Countering Digital Hate (CCDH) wirft Musk vor, innerhalb weniger Tage Beiträge des rechtsextremen Aktivisten Tommy Robinson und des Vorsitzenden der Partei Restore UK, Rupert Lowe, millionenfach weiterverbreitet zu haben.

Dadurch seien die Proteste in Nordirland angeheizt worden, die sich gegen Migranten richteten und in Brandstiftungen und Angriffen auf Polizisten gipfelten. Der Bericht zeigt, wie einflussreiche Persönlichkeiten in sozialen Netzwerken Hass schüren können und welche Verantwortung Plattformbetreiber tragen





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