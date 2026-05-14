Musikalische Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der ersten und zweiten Konzerthälfte

In der ersten Konzerthälfte des Abends zeigte sich der Geiger nicht in seiner gewohnten Form, während der Pianist seine Interpretation der Sonate für Violine und Klavier wie ein Solowerk interpretierte. In der zweiten Konzerthälfte zeigte sich jedoch eine Veränderung des Geigers, der nun einen Schritt aus dem Schatten des Pianisten getreten und seine Brillanz und Ausdrucksstärke entfalten konnte. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Konzerten werden in diesem Bericht näher beleuchtet.

Man kann nicht nicht kommunizieren, meinte Paul Watzlawick. Was der Philosoph wohl zu diesem Abend gesagt hätte? Im ersten Teil ließ der Pianist den Geiger nämlich gar nicht an sich heran.

Ein Glück, dass es die zweite Konzerthälfte gab. Auch wenn sich das Verhalten des Pianisten nicht grundlegend verändert hatte, so war der Geiger doch einen beherzten Schritt aus dem Schatten getreten und konnte endlich seine Brillanz und Ausdrucksstärke entfalten. Das vor der Pause Gehörte lässt sich am ehesten als "Themenverfehlung" verbuchen. Daniil Trifonov hatte Robert Schumanns Zweite Sonate für Violine und Klavier wie ein Solowerk interpretiert.

Mit großer Raffinesse und Detailverliebtheit wohlgemerkt. Allerdings mit einem imaginären Deckel drauf, als Miniaturlandschaft und ohne Kontakt nach außen. Keine Spur von einem kammermusikalischen Ansatz. Was rhythmische Unebenheiten und ein nicht zu einem Ganzen verschmelzendes Klangergebnis zur Folge hatte.

Nikolaj Szeps-Znaider wirkte von Satz zu Satz zunehmend verloren in dieser pianistischen Ein-Mann-Vorstellung. Ab Anton Weberns Vier Stücken für Geige und Klavier op. 7 herrschte eine andere Energie auf der Bühne. Große musikalische Gegensätze kunstvoll auf knappstem Raum versammelt, dazu ausgezeichnet vorgetragen. In kleinerem Rahmen wären bestimmt noch mehr zarte Feinheiten zu vernehmen gewesen.

Wer wohl die wenig nachvollziehbare (und Weberns Musik somit um ihre volle Gültigkeit bringende) Idee hatte, die Miniaturen direkt in Beethovens "Kreutzer-Sonate" übergehen zu lassen? Immerhin boten Szeps-Znaider und Trifonov eine solide Lesart des Werks, das wirkungsvoll zwischen pathetisch und virtuos hin und her springt. Der Variationensatz fiel gar ausführlich aus. Großzügig die Zugaben: das von Brahms komponierte Scherzo aus der "F.A. E."-Sonate und aus Beethovens "Frühlingssonate" ebenfalls das Scherzo





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