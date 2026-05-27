MuseumsQuartier feiert 25-jähriges Jubiläum mit kostenlosem Familienfest

Das MuseumsQuartier Wien veranstaltet am 30. Mai einen großen KinderKulturParcours anlässlich seines 25-jährigen Bestehens. Das ganze Gelände wird zur Spiel- und Entdeckungsfläche mit kreativen Workshops, Bühnenprogramm und Mitmachaktionen. Alle Programme sind kostenlos.

Das MuseumsQuartier in Wien verwandelt sich am Samstag, den 30. Mai, erneut in ein großes Familienparadies. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des MQ erwartet die Besucher von 10 bis 20 Uhr ein vielfältiges und kostenloses Programm beim KinderKulturParcours.

Besondere Höhepunkte zum Jubiläum sind die neue Mitmachstation "Von Partyhut bis Festtagskrönchen!

", bei der Familien kreative Hüte und Kronen aus Stoffen, Papier, Bändern und Perlen gestalten können, sowie eine Rätselrallye mit dem Titel "Eine Kutschfahrt durch das MQ", die spielerisch die Geschichte des MuseumsQuartiers vermittelt. Daneben stehen viele beliebte Klassiker auf dem Programm. Beim Miniatur-Segelboot-Workshop können Kinder eigene kleine Boote bauen, und in der "Birds of Neubau"-Siebdruckwerkstatt lassen sich Stoffe mit Vogelmotiven bedrucken. Aktive Besucher können sich beim Minigolf-Turnier von MQ Amore messen oder auf der Boule-Bahn ihr Glück versuchen.

Im Zoom Kindermuseum besteht die Möglichkeit, eine riesige Murmellandschaft zu konstruieren. Auf der MQ Sommerbühne gibt es den ganzen Tag über ein buntes Angebot an Kindertheater, Lesungen und Familien-Hip-Hop. Das Duo "Brudi & Bär" präsentiert Songs zu den Themen Inklusion, Diversität und Zusammenhalt, und das "Milieukino" zeigt eine Auswahl an Kurzfilmen für Kinder. Auch die Institutionen im MuseumsQuartier beteiligen sich mit zahlreichen Mitmachangeboten.

Im Architekturzentrum Wien können Besucher mit Wärmebildkameras den kältesten Ort im Gelände suchen. Im Leopold Museum steht die Ausstellung "Premiere! Die Sammlung der Oesterreichischen Nationalbank" im Mittelpunkt, während im mumok die Fassade gemeinsam musikalisch erklingt. Die Kunsthalle Wien lädt zu "Alltagsglitzer!

", im Tanzquartier Wien wird getanzt und im Dschungel Wien können T-Shirts bedruckt werden. Alle Workshops, Konzerte, Performances und Stationen sind kostenfrei. Das vollständige Programmheft ist vor Ort erhältlich und kann auch online eingesehen werden, wobei alle Angebote darauf abzielen, Kunst, Kultur und kreatives Gestalten für Familien erlebbar zu machen





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