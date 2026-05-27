Das Wiener Museumsquartier wird 25. Ein Porträt von Feuilleton-Chef Matthias Dusini. Zudem: Lebenslange Haft für versuchten Ehrenmord am Heldenplatz, Toni Faber geht in Pension, und Musik auf Schloss Prinzendorf.

Das Wien er Museumsquartier feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass widmet Feuilleton-Chef Matthias Dusini dem Kultur areal ein dreiseitiges Porträt, das die bewegte Geschichte des Areals von den Hofstallungen Kaiser Leopolds I. bis zum heutigen Kultur hotspot nachzeichnet.

Der Bau der Hofstallung begann 1719 und bot Platz für 600 Pferde. Nach dem Ersten Weltzug zog die Wiener Messe ein, die Nazis nutzten das Gelände für Propagandaveranstaltungen. In den 1980er Jahren entstanden Pläne für ein modernes Kulturzentrum nach Vorbild des Centre Pompidou. Doch der Weg dorthin war steinig: Ein geplanter Bibliotheksturm scheiterte am Denkmalschutz, und die inhaltliche Ausrichtung führte zu jahrelangen Debatten.

Schließlich setzte sich ein Kompromiss durch, der das Historische betonte. Heute ist das MQ mit seinen Museen, den bunten Enzi-Liegen und Veranstaltungen ein beliebter Treffpunkt. Die Enzis, benannt nach der früheren Prokuristin Daniela Enzi, wechseln jedes Jahr ihre Farbe - 2023 sind sie Punschkrapferl-rosa und Sodazitron-gelb. Die neue Dachterrasse MQ Libelle mit Installationen von Eva Schlegel und Brigitte Kowanz lockt zusätzlich Besucher an.

Trotz seiner Erfolge steht das MQ immer wieder vor Herausforderungen, etwa 2009, als ein Alkoholverbot wegen exzessiven Konsums verhängt wurde. Parallel zu den Jubiläumsfeierlichkeiten erschüttert ein Fall von versuchtem Ehrenmord die Stadt. Im vergangenen November versuchte ein afghanischer Vater, seine Tochter auf offener Straße am Heldenplatz zu erstechen, weil sie unerlaubt einen Freund hatte. Der Prozess endete mit einer Verurteilung zu lebenslanger Haft, die noch nicht rechtskräftig ist.

Doch für das Mädchen ist der Albtraum nicht vorbei: Sie muss weiter um ihr Leben und ihre Freiheit bangen, wie Eva Konzett in einer Reportage schildert. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die anhaltende Problematik von Zwangsverheiratung und Ehrenmorden in der Diaspora. In einem anderen Kulturthema sorgt der bevorstehende Ruhestand von Dompfarrer Toni Faber für Diskussionen. Faber, bekannt für seinen Seitenblicke-Lifestyle, wird eher unfreiwillig in die Pension geschickt.

Barbara Tóth kritisiert die Entscheidung der Kirche: Mit Fabers Demontage positioniere sie sich weltfremd und schade sich selbst. Faber bleibt trotz aller Kontroversen eine populäre Figur - sein Auftritt mit Freundin am Opernball und die Homestory aus der Luxus-Dachwohnung brachten ihm viele Fans.

Auch auf Schloss Prinzendorf, der Heimstatt des verstorbenen Aktionisten Hermann Nitsch, gab es ein musikalisches Highlight: Nicole Scheyerer berichtet von einem Konzert mit energiegeladenen Stücken wie den Four Black American Dances von Carlos Simon und der ersten Symphonie von Florence B. Price, einer der ersten afroamerikanischen Komponistinnen, deren Werke von großen Orchestern aufgeführt wurden. Diese Vielfalt an Geschichten zeigt, wie lebendig und kontrovers die Wiener Kulturszene ist - das MQ ist nur ein Teil davon





falter_at / 🏆 10. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Museumsquartier Wien Kultur Toni Faber Ehrenmord

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

So können Wiener Tierhalter richtig Geld sparenDie Teuerung trifft Tierhalter mit jeder Fellnase im Haushalt oft gleich mehrfach. Die Wiener Tierschutzombudsstelle steht mit Tipps zur Seite, mit ...

Read more »

Junges Duo prügelt Opfer in Wiener Bim niederNach einem brutalen Raubüberfall Mitte März in einer Straßenbahn in Wien-Leopoldstadt fahndet die Polizei nach zwei jungen Männern. Die Verdächtigen ...

Read more »

70 Jahre ESC: Mega-Überraschung zum Jubiläum!Eurovision Song Contest feiert 70 Jahre: EBU präsentiert restaurierte Aufnahmen, Tribute-Film und größte Fan-Umfrage der ESC-Geschichte.

Read more »

Pensionistin (78) tot in Wiener Wohnung gefundenEine 78-jährige Frau wurde am Sonntag tot in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten gefunden. Weil die Umstände des Todes weiter unklar sind, kann auch ein ...

Read more »