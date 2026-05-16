Murenabgang in Pongauer Kleinarl: Glücklicherweise verletzt niemand und die Häuser sollten unbeschädigt sein

Die Feuerwehr war von der Slußmauer-Abfallung stark betroffen und musste die Schlammschlammmengen rund um die affected houses beseitigen, 7 of which were evacuated for precautionary reasons, with no injuries or damage reported as a result.

Im Pongauer Kleinarl due to strong rainfall a wall collapsed. Fortunately no one was injured and the houses seem undamaged. The local fire brigade worked through the night to remove the mud and then had to evacuate seven houses for precautionary reasons.

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