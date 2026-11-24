Die Stadt München investiert in Sirenen und Notstromaggregate zur Sicherung der kritischen Infrastruktur. Diese Maßnahme stärkt die Resilienz gegen hybride Bedrohungen und Cyberangriffe ab 2026.

Die Stadt München hat am 24. November 2026 offizielle Beschlüsse zur signifikanten Stärkung des Bevölkerungsschutz es gefasst. Der Stadtrat investiert gezielt in den Ausbau der Sirenenwarnsystem e sowie in mobile Komponenten für die Notstromversorgung. Diese Maßnahmen dienen der flächendeckenden und verlässlichen Warnung der Bevölkerung sowie der Aufrechterhaltung städtischer Handlungsfähigkeit bei langen Stromausfällen.

Sicherheit bei hybriden Bedrohungen und Cyberangriffen

Die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Neben klassischen Gefahrenlagen bestimmen heute hybride Bedrohungen das kommunale Risikobild zunehmend. Dazu zählen Cyberangriffe, Sabotageakte, Extremwetterereignisse sowie langandauernde Ausfälle kritischer Infrastrukturen. Diese komplexen Entwicklungen zwingen Städte dazu, ihre Anforderungen an die Krisenresilienz zu überprüfen und anzupassen.

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München reagiert auf diese sich wandelnde Bedrohungslage durch den systematischen Aufbau einer integrierten kommunalen Sicherheitsinfrastruktur. Das Ziel ist ein robustes System, das auch unter Extrembedingungen funktioniert. Die Stadt setzt dabei auf eine Kombination aus traditionellen Warnmitteln und modernen technischen Lösungen, um den Schutz der Einwohnerinnen und Einwohner nachhaltig zu garantieren.

Funktion und Reichweite des Sirenennetzes in München

Der Kern der neuen Infrastruktur bildet das geplante Sirenennetz, das als unabhängiges Warnsystem fungiert. Die Sirenen ergänzen den bereits existierenden Warnmittelmix, der Radiosender, Fernsehprogramme, Warn-Apps und Cell Broadcast umfasst. Ein entscheidender Vorteil der Sirenen liegt darin, dass sie vollständig unabhängig vom Mobilfunknetz arbeiten. Dadurch bleibt die Warnfunktion auch bei Netzüberlastung oder Ausfällen gewährleistet.

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Ein weiterer technischer Schwerpunkt sind die integrierten Akkus in den Sirenen. Diese ermöglichen es den Geräten, auch bei mehrtägigen Stromausfällen weiterhin akustische Warnsignale abzugeben. Dies stellt sicher, dass die Warnung der Bevölkerung nicht von der Stabilität des öffentlichen Stromnetzes abhängt. Die Sirenen gelten somit als äußerst robustes und ausfallsicheres Warnmittel im Katastrophenfall.

Bürgerin Mona Fuchs und Dr. Hanna Sammüller zur Strategie

Bürgerin Mona Fuchs betonte die Bedeutung der Investitionen für die Zukunftssicherheit Münchens. Sie erklärte, dass der Schutz der Bevölkerung höchste Priorität genieße und wichtige Schritte zur Vorbereitung auf künftige Herausforderungen unternommen würden. Durch die Weiterplanung des Sirenennetzes und die Beschaffung von Notstromaggregaten werde die städtische Infrastruktur nachhaltig gestärkt. Dies schaffe die notwendigen Voraussetzungen, um auch in akuten Krisensituationen handlungsfähig zu bleiben und die Sicherheit der Münchnerinnen und Münchner zu gewährleisten.

Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller stieß diese Entwicklung aktiv vor und hob die Relevanz der Bausteine für den zuverlässigen Bevölkerungsschutz hervor. Sie erklärte, dass der Beschluss den Ausbau der Warninfrastruktur und eine bessere Notstromversorgung für prioritäre Aufgaben der Stadtverwaltung ermögliche. Die Sicherheit der Münchnerinnen und Münchner stehe im Zentrum dieser Planungen, wodurch die Widerstandsfähigkeit der Kommune gegen externe Schocks deutlich erhöht werde.

Branddirektion Wolfgang Schäuble zu operativer Handlungsfähigkeit

Wolfgang Schäuble, Leiter der Branddirektion, erklärte, dass mit dem Beschluss der Schutz der Münchner Bevölkerung in außergewöhnlichen Schadenslagen effektiver werde. Sirenen ermöglichten eine schnelle und direkte Warnung der Bevölkerung, was im Krisenfall lebensrettend sein könne. Parallel dazu stelle die zuverlässige Notstromversorgung sicher, dass die Einsatzkräfte und Behörden auch bei Stromausfällen handlungsfähig blieben. Prioritäre Aufgaben der Gefahrenabwehr und der Daseinsvorsorge würden dadurch nicht unterbrochen.

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Die geplanten Maßnahmen umfassen neben den Sirenen auch Komponenten für die flexible Notstromversorgung. Diese stellen sicher, dass die Stadtverwaltung und die Gefahrenabwehr auch bei langandauernden Stromausfällen weiterhin operativ tätig sein können. Dazu zählen unter anderem die Koordination von Hilfsmaßnahmen, die Versorgung kritischer Einrichtungen und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Die Investitionen zielen darauf ab, eine lückenlose Absicherung der städtischen Kernfunktionen zu gewährleisten.

Die Stadt München betrachtet diese Infrastrukturentwicklung als essenziellen Bestandteil der modernen Stadtplanung. Durch die Kombination aus unabhängiger Warntechnik und resilienter Stromversorgung soll ein neues Niveau an Sicherheit erreicht werden. Die Maßnahmen sind Teil einer langfristigen Strategie, um München auf die komplexen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Der Beschluss vom 24. November 2026 markiert damit einen wichtigen Meilenstein in der Sicherheitsarchitektur der bayerischen Landeshauptstadt.