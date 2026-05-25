Mumifizierte Leichen in Salzburg-Parsch: Ein Fluch über der Stadt

Zwei Jahre nach einem Brandinferno in Salzburg-Parsch wurden zwei mumifizierte Leichen in dem ehemaligen Gasthaus Fürbergs gefunden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, aber viele Fragen sind noch offen. Die Identität der Toten, die Ursache ihres Todes und ob es sich um ein Unfall- oder Verzweiflungsdrama handelt, sind nur einige der Fragen, die noch geklärt werden müssen.

In Salzburg-Parsch befindet sich ein Gebäude, das wie ein Fluch über der Stadt liegt. Zwei Jahre nach einem Brandinferno, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden, wurden jetzt zwei mumifizierte Leichen gefunden.

Das ehemalige Gasthaus Fürbergs verfällt seit Jahren und dient als illegale Behausung für Obdachlose und zwielichtige Gestalten. Der Bau des Hotels wurde bereits bewilligt, aber der Baubeginn verzögert sich immer wieder. In dem Dachgeschoß des Gebäudes fand im Jänner 2024 ein Großbrand statt, bei dem vier der sechs Personen leicht verletzt wurden. Das Gebäude selbst wurde schwer beschädigt.

Jetzt, mehr als zwei Jahre später, ist das ehemalige Gasthaus Fürbergs wieder in den Schlagzeilen. Und im Mittelpunkt eines spannenden Kriminalrätsels, wie aus einem Spuk-Roman. Denn zur Geisterstunde kurz vor Mitternacht am Pfingstwochenende wurden in dem früheren Personalhaus zwei schon stark verweste Leichen entdeckt. Nach dem Brand im Jänner 2024 flattert jetzt wieder ein polizeiliches Absperrband vor dem ehemaligen Gasthaus in Salzburg.

Zwei Leichen geben den Ermittlern Rätsel auf. Die Salzburger Polizei geht derzeit von einem Unfall aus, aber viele Fragen in dem Fall mit Gänsehaut-Faktor sind noch offen. Beide Leichen in dem „Horror-Haus“ waren bereits de facto mumifiziert. Sie dürften also unentdeckt zumindest Monate, wenn nicht gar Jahre in dem verfallenen Gebäude gelegen sein.

Traurig: Offenbar vermisste die zwei Toten bis dato niemand. Es gibt (noch) keine dementsprechenden Abgängigkeitsanzeigen. Eine gerichtlich angeordnete Obduktion soll nun erste Erkenntnisse bringen. Auch zur Identität (möglicherweise Obdachlose oder ein Liebespaar) erhofft man sich Hinweise.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, aber viele Fragen sind noch offen. Die Identität der Toten, die Ursache ihres Todes und ob es sich um ein Unfall- oder Verzweiflungsdrama handelt, sind nur einige der Fragen, die noch geklärt werden müssen. Die Polizei hat bereits ein Absperrband vor dem Gebäude aufgestellt und die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Obduktion der Leichen soll erste Erkenntnisse bringen und möglicherweise auch Hinweise auf die Identität der Toten geben





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