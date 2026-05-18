Müllcontainerbrand in Kärnten: Feuerwehr St. Veit rettet serre Mierscheid

Ein Lieferant an einer Tankstelle hat das Feuer bei einem Nachbarhaus bemerkt und die Feuerwehr St. Veit alarmiert. Ein 1100 Liter fassender Müllbehälter stand in Brand, der durch die Feuerwehr verhindert wurde.

Christina Natascha Kogler 3.29 Uhr: Alarm – ins Rüsthaus und ab zum Einsatz! Die Kärntner "Fire Veiter" wurden in der Nacht auf Montag zu einem Müllcontainerbrand alarmiert.

Ein Lieferant an einer Tankstelle hatte das Feuer bei einem Nachbarhaus bemerkt. Unsanft wurden die Mitglieder der Feuerwehr St.Veit an der Glan in der Nacht auf Montag aus dem Schlaf gerissen. Um 3.29 Uhr wurden sie alarmiert. Denn während ein Treibstofflieferant an einer Tankstelle mit der Betankung beschäftigt war, bemerkte er einen Feuerschein bei einem benachbarten Mehrparteienhaus und verständigte die Feuerwehr.

Ein 1100 Liter fassender Plastikmüllbehälter stand in Brand. Mit schwerem Atemschutz begannen die zwölf angerückten "Fire Veiter", wie sich die FF St. Veit auch nennt, den Brand zu bekämpfen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Müllbehälter und die Fassade des Wohngebäudes verhindern und um 4.15 Uhr den Einsatz beenden





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kärnten Müllcontainerbrand Brandschutz Feuerwehr St. Veit Betriebsbereitschaft Einsatzleiter Sicherheit Hazard

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Durch Regenfälle steigende Sicheit in Kleinarl - Feuerwehr, Bergrettung und Rotem Kreis versetzen Schlamm und GeröllDie Feuerwehr Kleinarl berichtet über erhebliche Schuttelände im Dorf aufgrund intensiver Regenfälle. Derzeit stehen 70 Einsatzkräfte auf der Stelle, um die Geröll zu beseitigen, sodass später zum Beispiel Kontrollfahrten der Feuerwehr vorgesehen sind. Verletzt wurde niemand, es gibt keine Objekteschäden. Anwohner werden gebeten, ihr Eigentum vorübergehend abzusichern.

Read more »

Tornados, Schnee – Wetter in Italien spielt verrücktUnwetter in Norditalien: Tornados, Hagel und Überschwemmungen treffen beliebte Urlaubsregionen – Feuerwehr im Dauereinsatz, Schäden gemeldet.

Read more »

Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf kümmert sich um tödlichen Unfalls övrigtDie Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf ist an einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag beteiligt gewesen. Bei dem Unfall kam eine 42-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Neunkirchen ums Leben. Die Feuerwehr kümmerte sich um den Abtransport der insgesamt drei Unfallfahrzeuge, unterstützt durch das Abschleppfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Mödling.

Read more »

Pkw und Container bei Brand in Rankweil komplett zerstörtEin Pkw und ein Container der Feuerwehrjugend sind am Sonntagabend in Rankweil in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen.

Read more »